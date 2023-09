Prasówka z sierpnia 2023. Zestawienie najważniejszych wydarzeń miesiąca. Zobacz, czy jesteś na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w sierpniu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Lubina najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Nowa książka ze świata Wiedźmina jej premiera jeszcze w tym roku, ale zawartość was zaskoczy. Tytuł jest już dostępny w przedsprzedaży”?

Przegląd sierpnia 2023 w Lubinie: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z sierpnia 2023 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Nowa książka ze świata Wiedźmina jej premiera jeszcze w tym roku, ale zawartość was zaskoczy. Tytuł jest już dostępny w przedsprzedaży Jeśli jesteście fanami Wiedźmina, to tej nowa książka jest czymś dla was. Co więcej, wiemy już, kiedy tytuł się ukaże, a obecnie dostępny jest w przedsprzedaży. To „smakowity kąsek” dla każdego entuzjasty przygód Geralta z Rivii, ale potrafi zaskoczyć. Sprawdźcie koniecznie. 📢 Wysyp grzybów na Dolnym Śląsku. Oto miejsca, z których na pewno nie wrócicie z pustym koszem Choć wiele osób kojarzy wysyp grzybów i grzybobrania z jesienią, faktycznie sezon na grzyby zaczyna się najczęściej już w sierpniu. Pod warunkiem, że nie jest on wyjątkowo suchy. W tym roku, po intensywnych opadach na początku drugiej dekady sierpnia, na Dolnym Śląsku sypnęło grzybami, a grzybiarze ruszyli do lasów. Ten letni, zwykle nieco uboższy niż jesienny, wysyp grzybów jest zupełnie inny i trzeba wiedzieć, gdzie się wybrać, by nie wrócić z pustym koszem. Na podstawie Waszych wpisów, zdjęć i doniesień w komentarzach, stworzyliśmy listę najpewniejszych "miejscówek". Gdzie najlepiej się wybrać w sierpniu 2023 roku? Sprawdźcie!

📢 Przyducha w Jeziorze Koskowickim. Śnięte ryby zostały wyrzucone na brzeg [ZDJĘCIA] Mariusz Ból zastępca dyrektora Biura Polskiego Związku Wędkarskiego powiedział nam, że przyczyną śnięcia ryb w Jeziorze Koskowickim jest przyducha. Ostatnio było bardzo gorąco i w jeziorze zabrakło tlenu, na szczęście obecnie sytuacja się poprawia. Będziemy wyławiać śnięte ryby i utylizować, dodał pan Mariusz Ból. Jezioro Koskowickie jest drugim co do wielkości jeziorem Pojezierza Legnickiego. Ma 55 ha powierzchni, chętnie wypoczywają tu legniczanie.

Prasówka wrzesień Lubin: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w sierpniu uwagę czytelniczek i czytelników z Lubina. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 KGHM wypłaci pracownikom podwójne nagrody. Dodatkowa kasa na kontach do końca sierpnia Do końca sierpnia pracownicy KGHM otrzymają na konta dodatkowe pieniądze. To „zaliczka na poczet dodatkowej nagrody", oraz „dodatkowa jednorazowa nagroda". Oznacza to, że średnio do pracownika spółki trafi 35 proc. pensji.

📢 Największy Primark w Polsce otwarty! Tłumy szturmowały Magnolia Park we Wrocławiu. Co można kupić i jakie są ceny? Sklep odzieżowy Primark otworzył się w środę (23 sierpnia) we Wrocławiu. Do centrum Magnolia Park zawitały tłumy. Kolejki ustawiały się od 6 rano, a zaraz po otwarciu nie dało się przejść żadną alejką. Byliście na otwarciu? Znajdźcie się na zdjęciach! 📢 Perełki z PRL-u i nie tylko na giełdzie staroci w Wałbrzychu. Zobaczcie zdjęcia! Dawna Giełda Staroci w Wałbrzychu, która od maja 2022 roku zmieniła się w Giełdę Staroci, Produktów Regionalnych i Rękodzieła w Wałbrzychu to impreza dla wielbicieli przedmiotów z duszą. W każdą sobotę na Rynku w Wałbrzychu można natrafić na prawdziwe perełki z PRL-u i jeszcze starsze. Wiele z nich można nazwać unikalnymi. Zobaczcie, jakich różności właścicielem można się było stać dziś, 19 sierpnia 2023.

📢 Zawalił się budynek w Rząśniku pod Złotoryją. Zginęły dwie osoby AKTUALIZACJA, ZDJĘCIA, FILM W Rząśniku w powiecie złotoryjskim podczas remontu zawalił się budynek mieszkalny. Do tragedii doszło 23 sierpnia ok godz. 11. Pod gruzami znalazło się dwóch robotników, którzy prowadzili remont. Na miejscu działa kilkanaście jednostek straży pożarnej, m.in. specjalistyczna jednostka z Wałbrzycha, która zajmuje się poszukiwaniem osób pod gruzami. 📢 Ośrodek wypoczynkowy w Sławie wyprzedaje drewniane domki letniskowe za jedyne 3 tysiące złotych! Można wybierać, przebierać! Chcesz kupić drewniany domek letniskowy za jedyne 3 tysiące złotych? Jeden ze sławskich ośrodków prowadzi nietypową wyprzedaż. Wystarczy wybrać ten, który ci się podoba, zapłacić, a potem odebrać go po sezonie.

📢 Przyjdź na otwarcie salonu Recman w Cuprum Arena i skorzystaj z niepowtarzalnej okazji spotkania z Łukaszem Kubotem! Marka Recman, kreująca kanony nowoczesnej elegancji w modzie męskiej, zawita do Lubina już 24 sierpnia! Salon marki zostanie otwarty w Cuprum Arena.

📢 Nadchodzą dożynki 2023 na Dolnym Śląsku, w tym w regionie wałbrzyskim. Kto zaśpiewa? Jakie atrakcje? Dziczyzna, miody, pierogi, ziemniaki i smaczne wypieki... Nadchodzą pyszne imprezy plenerowe dożynkowe i kulinarne na Dolnym Śląsku. Mamy listę z regionu wałbrzyskiego, z przełomu sierpnia oraz września okolic Świdnicy, Dzierżoniowa, Wrocławia i Jeleniej Góry. Na najbliższe weekendy zaplanowano sporo imprez dożynkowych i tematycznych poświęconych kulinariom. Nie zabraknie też muzyki. Będzie tradycyjnie, przyjemnie dla ucha i pysznie! 📢 Niespodziewane odkrycie w Zamku Świny na Dolnym Śląsku. Zbadali piwnice zamknięte od setek lat! Zamek Świny, jedna z najciekawszych dolnośląskich warowni, właśnie odsłoniła swoje kolejne tajemnice! Prace archeologiczne pozwoliły na odsłonięcie nieznanych pomieszczeń piwnicznych w części tzw. zamku średniego. Natrafiono tam na artefakty, które spoczywały w ukryciu przez wieki! Co już wiadomo o tym odkryciu?

📢 Ulewy i burze na Dolnym Śląsku. Ulicami płynęły rzeki. Trudna sytuacja m.in. w Jeleniej Górze. Będą kolejne nawałnice ZDJĘCIA, FILM Ulewy, burze i nawałnice od dwóch dni utrudniają życie mieszkańcom Dolnego Śląska. Trudna sytuacja jest w kilku miejscowościach. Workami z piaskiem broni się m.in. Jelenie Góra. Zalany jest Podgórzyn i Maciejowa. Z brzegów wystąpiła rzeka w Pisarzowicach koło Kamiennej Góry. W wielu miastach studzienki kanalizacyjne nie przyjęły wody i nie można było przejść suchą stopą przez ulice i osiedlowe parkingi, tak było choćby w Świebodzicach. Tymczasem, dzisiaj, 18 sierpnia zapowiadane są kolejne burze i ulewy na Dolnym Śląsku.

📢 W Czaczu kupisz prawie wszystko - meble, ubrania, zabawki, rowery. To jedyna taka wieś w Polsce. Kiedy najlepiej tam jechać? Wielkopolski Czacz to jedyna taka wieś w Polsce. Na stoiska do handlu oprzerabiano obory, stodoły i garaże. Przy ulicy ustawiono też namioty wypełnione towarem. Można więc iść przez wieś, od obejścia do obejścia i szperać po straganach. Czy wiecie, kiedy najlepiej jechać do Czacza?

📢 KGHM wyróżnił już półtora tysiąca Cudownych Rodziców. Zainteresowanie programem nie słabnie KGHM wyróżnił już półtora tysiąca Cudownych Rodziców - miedziowa spółka wręczyła specjalne pakiety dla kolejnych mam i ojców spośród swoich pracowników. Akcja jest prowadzona w ramach programu promującego rodzicielstwo i wsparcie rodzin pracowników. 📢 Tragiczny wypadek w Chełmsku Śląskim. Samochód zmiażdżony, dwie osoby poniosły śmierć na miejscu W niedzielne popołudnie, 13 sierpnia 2023, w Chełmsku Śląskim w powiecie kamiennogórskim doszło do tragicznego wypadku. Samochód osobowy uderzył w drzewo, w wyniku czego śmierć na miejscu poniosły dwie osoby podróżujące ul. Powstańców Śląskich w tej miejscowości. 📢 Bryki za 10 milionów stanęły pod Ratuszem w Wałbrzychu. Będzie ich więcej. Stać Cię, by je zobaczyć? Mercedes GTR Black Series, Covetta ZR1, Lamborghini Huracan Evo, Maclaren 570 GT, Ferrari 488 Pista oraz Ferrari f8 Tributo zapraszają na imprezę. Nadchodzi Black Diamonds 2023, czyli impreza dla tych, którzy we krwi mają benzynę. To już 8 - 10 września 2023 w Starej Kopalni w Wałbrzychu. Tanio nie będzie.

📢 Wałbrzyski Międzynarodowy Rajd Pojazdów Zabytkowych 2023: Była moc, nawet w strugach deszczu - zobaczcie zdjęcia Dobiega końca XI Wałbrzyski Międzynarodowy Rajd Pojazdów Zabytkowych. Choć pogoda nie dopisała, to wielbiciele motoryzacji walczyli o puchary do końca. Na prezentacjach eleganckich pojazdów nie brakowało pasjonatów oglądających zabytkowe cacka. Na wałbrzyskim Rynku zjawiło się ich niemało... pod parasolami. Zobaczcie zdjęcia! A kto otrzymał nagrody? Lista w tekście.

📢 16 najbardziej niesamowitych atrakcji Polski według internautów. Umywalka olbrzyma, pamiątki po polskim geniuszu i inne cuda Znudziły wam się już słynne atrakcje turystyczne w Polsce, zamki, pałace i miejsca z listy UNESCO? Szukacie czegoś naprawdę wyjątkowego na weekendowe i wakacyjne wycieczki? Świetnie się składa – internauci wskazali swoje ulubione atrakcje w Polsce i lista zawiera sporo niespodzianek. Przedstawiamy 16 najbardziej niezwykłych miejsc w Polsce, które zachwyciły turystów i mogą zachwycić i was. Lista zawiera sporo niespodzianek.

📢 Rocznica Powstania Warszawskiego: Uczcili godzinę "W" 1 sierpnia 2023 na Placu Grunwaldzkim w Wałbrzychu - ZDJĘCIA 1 sierpnia 2023 roku o godz. 17, gdy w całym kraju zawyły syreny, środowiska prawicowe i kibicowskie w Wałbrzychu spotkały się tradycyjnie już niosąc z flagi, transparenty i race. Zobaczcie zdjęcia z tego wydarzenia.

