Prasówka z Lubina 29.12.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

W czarno-białych kadrach uwieczniono Wrocław, Lubiąż, również okolice Wałbrzycha, w tym zamek Książ, Jezioro Bystrzyckie i zamek Grodno oraz Szczawno-Zdrój. Wejść do wnętrz zabytków regionu i zwiedzić je w 1924 roku to prawdziwa gratka! Zapraszamy do filmowego wehikułu czasu - 14-minutowy dokument czeka!

Wkrótce ferie zimowe. Jak spędzało się zimowe ferie kilkadziesiąt lat temu? Kiedyś to były zimy! Śnieg do kolan, zjeżdżanie na sankach czy grzanie się przy piecu po długim pobycie na zewnątrz, to tylko niektóre z opowieści. Jakie macie wspomnienia? Cofnijmy się w czasie - do ferii zimowych sprzed lat.