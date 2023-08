Prasówka z Lubina 29.08.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Mariusz Ból zastępca dyrektora Biura Polskiego Związku Wędkarskiego powiedział nam, że przyczyną śnięcia ryb w Jeziorze Koskowickim jest przyducha. Ostatnio było bardzo gorąco i w jeziorze zabrakło tlenu, na szczęście obecnie sytuacja się poprawia. Będziemy wyławiać śnięte ryby i utylizować, dodał pan Mariusz Ból. Jezioro Koskowickie jest drugim co do wielkości jeziorem Pojezierza Legnickiego. Ma 55 ha powierzchni, chętnie wypoczywają tu legniczanie.

Nadchodzący koniec wakacji 2023 to doskonała okazja do odkrycia uroków Polski w nietypowy sposób. Już w pierwszy weekend września, miłośnicy podróży i kolei będą mieli szansę doświadczyć wyjątkowej atmosfery podróży starymi pociągami. Podczas niezapomnianej podróży w czasie pociągi przewiozą pasażerów przez malownicze tereny.

Jeśli jesteście fanami Wiedźmina, to tej nowej książki nie możecie przegapić. Co więcej, wiemy już, kiedy tytuł się ukaże, a obecnie dostępny jest w przedsprzedaży. To „smakowity kąsek” dla każdego entuzjasty przygód Geralta z Rivii, ale nie tylko. Sprawdźcie koniecznie.

Prasówka 29.08 Lubin: pozostałe wydarzenia

Do końca sierpnia pracownicy KGHM otrzymają na konta dodatkowe pieniądze. To „zaliczka na poczet dodatkowej nagrody", oraz „dodatkowa jednorazowa nagroda". Oznacza to, że średnio do pracownika spółki trafi 35 proc. pensji.