Prasówka z Lubina 21.01.2024. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Wystarczy 1% wartości, by okazała kamienica w reprezentacyjnej części Wałbrzycha stała się własnością Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, który otworzył filię w Wałbrzychu i od października kształci w tym mieście studentów - przyszłych lekarzy. Prezydent Wałbrzycha zdecydował o przeznaczeniu do sprzedaży uczelni w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej będącej własnością Gminy Wałbrzych. Co wiadomo o tym budynku?