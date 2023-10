Prasówka z Lubina 13.10.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

W czwartek wieczorem swoje orędzie do Polaków wygłosił marszałek Senatu Tomasz Grodzki. Przed jego emisją Telewizja Polska opublikowała komunikat, w którym stwierdziła, że jego wystąpienie jest „agitacją i polemiką wyborczą”.

Po tym, jak do sieci trafił filmik nakręcony przez kierowcę samochodu przejeżdżającego przez Głuszycę, policję i straż graniczną zaalarmowano o nielegalnych migrantach przekraczających granicę i przemieszczających się przez powiat wałbrzyski. "Głuszyca woj. Dolnośląskie Migrują "lekarze i prawnicy..." ciekawe gdzie nasze służby - zastanawia się internauta". Okazuje się, że to uczestnicy wycieczki z Wrocławia.

W mediach społecznościowych w czwartek wiele osób zaczęło informować, że dostało dziwne SMS-y, mające zachęcać do głosowania na Prawo i Sprawiedliwość. Pełnomocnik rządu ds. bezpieczeństwa informacyjnego Stanisław Żaryn ogłosił, że wiadomości te są „elementem operacji dezinformacyjnej”.

– Donald Tusk to niewiarygodny polityk. To człowiek, który kłamie od rana do wieczora. Absolutnie nie szanuje woli Polaków – oceniła w rozmowie z i.pl wicemarszałek Sejmu, „dwójka” na warszawskiej liście Prawa i Sprawiedliwości Małgorzata Gosiewska.