Prasówka z Lubina 12.10.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Dziesiątki zepsutych komputerów, laptopów, a nawet telewizory i kuchenki mikrofalowe przynieśli mieszkańcy Wałbrzych i powiatu wałbrzyskiego na naszą akcję "Drzewko za surowce wtórne". Były też setki baterii i kilometry starych kabli. Zanim wybiła godz. 13 ustawiła się ogromna kolejka chętnych do oddania niepotrzebnego sprzętu w zamian za sadzonki. Za nami bardzo udana akcja - przeżyjmy to jeszcze raz! Zobaczcie zdjęcia!

Po tym, jak do sieci trafił filmik nakręcony przez kierowcę samochodu przejeżdżającego przez Głuszycę, policję i straż graniczną zaalarmowano o nielegalnych migrantach przekraczających granicę i przemieszczających się przez powiat wałbrzyski. "Głuszyca woj. Dolnośląskie Migrują "lekarze i prawnicy..." ciekawe gdzie nasze służby - zastanawia się internauta". Okazuje się, że to uczestnicy wycieczki z Wrocławia.

Prasówka 12.10 Lubin: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Lubinie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

26-letnia mieszkanka wałbrzyskiej dzielnicy Podgórze została decyzją sądu na 3 miesiące osadzona we wrocławskim areszcie. Jej 41-letni partner w ostatnich dniach z poważnymi poparzeniami trafił do szpitala. Kobieta oblała go benzyną i podpaliła. Grozi jej za to dożywocie.