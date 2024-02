Prasówka z Lubina 12.02.2024. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Prasówka Lubin 12.02: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

W niedzielę, 11 lutego, rolnicy z Oławy dołączyli do protestu na Psim Polu we Wrocławiu, blokując pasy na al. Jana III Sobieskiego. Znakiem protestu jest walka o jakość polskich produktów rolnych. Istnieje szansa, że protest może przenieść się do centrum miasta. Do naszych dziennikarzy dotarła informacja, że w planach było przywiezienie do miasta gnojówki. Ale akcję zablokowała policja.