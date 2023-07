Prasówka z Lubina 11.07.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Prasówka Lubin 11.07: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Nazywany Wrocławskimi Mazurami ATM Marina Osobowice to niezwykły port jachtowy, w którym cumują motorówki, jachty czy kajaki. Wypożyczycie tam wszystko co pływa, nawet dom na wodzie, tzw Houseboat. Kilka szkół żeglarskich dla dzieci i dorosłych oferuje tam swoje kursy, w tawernie napijesz się pysznego drinka, a obłędne widoki zachodu słońca zapamiętasz na długo. Sprawdź jak wygląda to miejsce i jakie są ceny w galerii zdjęć