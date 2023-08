Prasówka z lipca 2023. Zestawienie najważniejszych wydarzeń miesiąca. Zobacz, czy jesteś na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w lipcu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Lubina najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Te urocze zwierzaki czekają na kochający dom. Zobacz psy i koty z wrocławskiego schroniska”?

Przegląd lipca 2023 w Lubinie: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z lipca 2023 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Te urocze zwierzaki czekają na kochający dom. Zobacz psy i koty z wrocławskiego schroniska Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt we Wrocławiu nie ma łatwo w wakacje. Stado kotów się powiększa, samotne psy z utęsknieniem czekają na nowe domy, a adopcje zwalniają, bo ludzie rzadziej decydują się na ten krok przed urlopem. Zobacz, jakie urocze zwierzaki mieszkają we wrocławskim schronisku. Może wśród nich jest twój wymarzony pupil! 📢 Zalew w Radkowie otwarty po remoncie! Turystyczny hit ze zjeżdżalniami wodnymi, wodospadem i największym w Polsce Ninja Water Park ZDJĘCIA Zalew w Radkowie otwarty po kapitalnym remoncie! Na ten moment czekali mieszkańcy Dolnego Śląska, a zwłaszcza Wałbrzycha, Kłodzka czy Dzierżoniowa i Świdnicy. Prace trwały dwa lata i kosztowały 5 mln zł. Pieniądze pochodzą z rządowego dofinansowania. Na miejscu mnóstwo atrakcji, m.in. jeden z największych parków wodnych w Polsce - Ninja Water Park, a od 29 lipca także splash tower - ogromna wieża ze zjeżdżalniami i 10 metrowym wodospadem.

📢 Handlowali ludźmi nadal przebywają na wolności. Są wśród nich dolnoślązacy, zdjęcia, rysopisy Art. 189a *§ 1. Kto dopuszcza się handlu ludźmi, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3. Tylko tyle grozi osobie, która dopuszcza się takiego przestępstwa w Polsce. Pomimo wysokiej wykrywalności tych przestępstw, nadal na wolności są przestępcy, którzy nie liczą się z czyjąś wolnością. Poszukuje ich policja w całej Polsce, być może ta publikacja przyczyni się do schwytania któregoś z nich.

Prasówka sierpień Lubin: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w lipcu uwagę czytelniczek i czytelników z Lubina. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Dolina Szwajcarska - Niedźwiedzia Dolina: Tu jest jak w Alpach! Urokliwe miejsce w sercu Wałbrzycha - Zdjęcia Wyobraźcie sobie uroczą dolinę pomiędzy dzielnicami dolnośląskiego miasta, otoczoną wzgórzami i lasami, przeciętą strumieniem. Z jej szczytu widok bajeczny! W tej oazie spokoju życie toczy się leniwie i to prawdziwa mekka turystów, bo od Doliny Szwajcarskiej w Wałbrzychu blisko do wielu istotnych szlaków. Stąd można wyruszyć w lokalne góry, zdobywać szczyty i wieże widokowe. Podpowiadamy, gdzie jest to ciekawe miejsce, prezentujemy jego zdjęcia i listę pobliskich szlaków.

📢 Muchy zjadają ich żywcem. Koszmar mieszkańców Ligoty Pięknej pod Wrocławiem. Sanepid zamknął dwa markety Ligota Piękna to niewielka miejscowość pod Wrocławiem, gdzie spokój mieszkańcom od lat zatruwają muchy w ilości znacznie przekraczającej normę. Wiosną i latem nie można wyjść z domu, a ostatnio sanepid zamknął jedyne dwa markety w okolicy z powodu owadów latających wokół żywności. "Jest źle, a nikt nie chce pomóc" - pisze Gazecie Wrocławskiej pani Iwona, mieszkanka Ligoty Pięknej pod Wrocławiem. 📢 Pole dance na dachu Galerii Dominikańskiej. Zobaczcie, jak instruktorki i uczennice z wrocławskiej szkoły tańczyły na rurze W sobotę (22.07) na dachu Galerii Dominikańskiej odbyły się pokazy tańca na rurze. Akrobatyczne umiejętności prezentowały instruktorki i uczennice z wrocławskiej szkoły tańca Royal Pole Dance Academy. Ależ one są wygimnastykowane! Mamy dla Was mnóstwo zdjęć i film. Zobaczcie.

📢 Lato a baseny na Oporowie kolejny rok w ruinie. Mnóstwo młodzieży, w końcu dojdzie tam do tragedii Kolejne lato w pełni a władze Wrocławia od lat nadal nie mają pomysłu, co zrobić z ruinami byłego basenu przy ul. Harcerskiej na Oporowie. Głębokie na cztery metry niecki są wypełnione wodą, w której zalega mnóstwo śmieci i butelek po alkoholu. Wśród nich pływają ryby, żaby i kaczki. Przy basenie gromadzi się też młodzież, urządzając niebezpieczne zabawy nad głęboką wodą i na dziurawych pomostach. Teren został przez miasto nieskutecznie zabezpieczony i od lat brakuje wciąż pomysłu, co zrobić z obiektem. Przez niekompletne ogrodzenie, każdy może tam wejść. Czy musi dojść do nieszczęścia, żeby władze miasta podjęły w końcu decyzję, co zrobić z niebezpiecznymi i popadającymi z roku na rok w coraz większą ruinę basenami? Zobaczcie film i zdjęcia.

📢 Skarb znaleziony na budowie drogi w Wałbrzychu należał do Niemca Paula Pätzolda. Ukrył go 99 lat temu i zostawił list w słoiku. Co napisał? Wyjaśniła się zagadka skarbu odnalezionego metr pod ziemią podczas prac przy przebudowie ulicy 1 Maja i Zachodniej w Wałbrzychu. To tam pracownicy natknęli się na słoik z tajemniczym listem w języku niemieckim, rysunkiem i pieniędzmi. Wiemy, co napisał właściciel skarbu. Jak się okazuje, schował go w połowie lipca 1924 roku, a więc dokładnie 99 lat temu w piekarni, którą prowadził w Hermsdorf, czyli dzisiejszym Sobięcinie. 📢 Dramatyczny wypadek kobiety w Lubinie. Piesza przechodziła na czerwonym, walczy o życie. Jest nagranie Do groźnego wypadku doszło w poniedziałek (17 lipca) na jednej z ruchliwych ulic w Lubinie. Samochód potrącił przechodzącą przez jezdnię kobietę. Szła po pasach, ale wygląda na to, że miała czerwone światło. Jej stan jest krytyczny.

📢 W sobotę, 22 lipca do Dalkowa na Festiwal Wina 2023 zjadą winiarze z całego regionu! Będą też kucharze, rzemieślnicy i historycy Już w najbliższą sobotę, 22 lipca w Dalkowie (gmina Gaworzyce) odbędzie się 2. Festiwal Wina, tym razem pod hasłem „Dalków. Bliżej Twórców". Zaprezentują się winiarze aż z 12 winnic. Będą też znani kucharze, którzy zaserwują dania folwarczne i pałacowe, a także m.in. zielarze, pszczelarze i serowarzy. Na scenie wystąpią zespoły Horacy&Dżemtelmeni, Lucy & Tom oraz Dawidenka. Program jest wyjątkowo bogaty. 📢 KGHM. Silny wstrząs w kopali Rudna. Była to górnicza "siódemka" Silne tąpnięcie w Zakładach Górniczych Rudna w rejonie GG-1 na oddziale G-3. Załogę wycofano. Nikt nie ucierpiał.

📢 Groźny pożar w bloku przy ul. Marii Skłodowskiej–Curie Lubinie. Policjanci ratowali rodzinę z dziećmi Dziś w nocy (17.07) w jednym z bloków mieszkalnych przy ul. Marii Skłodowskiej–Curie w Lubinie wybuchł pożar. Policjanci ratowali rodzinę z dziećmi.

📢 Straszny wypadek koło Jawora. Kobieta rozbiła samochód o bandy, silnik wypadł z auta, kabina roztrzaskana Do strasznego wypadku doszło między Jaworem a Bolkowem na drodze S3. Dzisiaj w nocy (17 lipca) kobieta kierująca samochodem osobowym uderzyła w bariery energochłonne o roztrzaskała auto. Siła uderzenia była tak duża, że silnik wypadł z samochodu. 📢 Pościg na S5 na Dolnym Śląsku. Kierowca zobaczył napis "POMOCY" na tylnej szybie BMW [FILM] Jeden z kierowców jadących trasą ekspresową S5 na wysokości Trzebnicy (woj. dolnośląskie) zauważył w samochodzie, który go wyprzedził, coś niepokojącego. Pod tylną szybą leżała maskotka i kartka z napisem "POMOCY". Ruszył w pościg i zawiadomił policję. Wszystko nagrała kamera samochodowa. Obejrzyjcie poniżej. 📢 Castle Party Festival 2023 w Bolkowie, dzień trzeci, zobaczcie zdjęcia i film Jeden z największych tego typu festiwali (klimat rocka gotyckiego) w tej części Europy będzie trwał do niedzieli 16 lipca. Castle Party to także okazja do zademonstrowania swojego oryginalnego stylu. Im więcej czerni i "pazura" tym lepiej! obowiązuje dowolność stylu i nikt nikogo nie skrytykuje za nieodpowiedni ubiór.

📢 Takie są średnie wyniki egzaminu ósmoklasisty 2023 z różnych przedmiotów. Jak uczniom poszedł egzamin? Oto ogólnopolskie wyniki od CKE Uczniowie ostatnich klas szkoły podstawowej wyniki egzaminu ósmoklasisty poznali 3 lipca, z kolei zaświadczenie o wynikach otrzymali 6 lipca. CKE podało też średnie wyniki egzaminu ósmoklasisty 2023. Wiemy, który przedmiot poszedł uczniom najlepiej, a który najgorzej i jak z egzaminem ósmoklasisty poradzili sobie uczniowie z Ukrainy. Ósmoklasiści, którzy nie zgadzają się z wynikiem egzaminu mogą się od niego odwołać. Wyniki rekrutacji do szkół średnich uczniowie poznają już 18 lipca.

📢 Tłumy nad Jeziorem Mietkowskim. Ładna plaża w Borzygniewie i bary. Dolnoślązacy uciekają przed upałem nad wodę. Jest plaża i piękne widoki Przed nami kolejny upalny, lipcowy weekend na Dolnym Śląsku. Kto żyw, będzie uciekać nad wodę, by tam miło spędzić czas. Wielu wrocławian, wałbrzyszan czy świdniczan wybierze Zalew Mietkowski i plażę w Borzygniewie podobnie jak w ubiegły weekend. Na miejscu spotkaliśmy tam nawet dziewczyny świętujące wieczór panieński właśnie nad wodą. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Pracownicy KGHM będą mogli wypoczywać w Sopocie, nad Soliną i na Zamku Czocha Szeroka oferta wypoczynkowa, świetna baza obiektów szkoleniowych i konferencyjnych oraz rabaty dla pracowników Grupy Kapitałowej KGHM – miedziowa spółka podpisała list intencyjny z AMW Rewita. 📢 Rap Stacja Festiwal 2023. Trzydniowe święto rapu w Sławie przeszło do historii. Sobotnia impreza trwała do rana. Zdjęcia Rap Stacja Festiwal 2023 przeszedł do historii. Trzydniowa impreza przyciągnęła do Sławy tysiące fanów nie tylko z Polski. Ostatniego dnia na scenie stanęli m.in. Oki, Montana, Żabson i Mata. Festiwalowe miasteczko bawiło się do świtu. Zobaczcie zdjęcia z finału festiwalu! 📢 Znamy średnie wyniki matur 2023 z poszczególnych przedmiotów. Jak młodzież zdała egzamin dojrzałości? Oto ogólnopolskie wyniki od CKE Maturzyści w piątek 7 lipca o godzinie 8.30 poznali swoje wyniki z tegorocznych egzaminów dojrzałości, które odbywały się w maju. O godzinie 11 dyrektor CKE Marcin Smolik przedstawił też średnie wyniki matur 2023. Wiemy, który przedmiot poszedł młodzieży najlepiej, a który najgorzej. Jak z maturą poradzili sobie maturzyści w poszczególnych regionach Polski? Okazuje się, że w tym roku egzamin dojrzałości zdało łącznie 84,4 proc. absolwentów. Ile osób zdawało maturę w maju 2023? Jak im poszło z poszczególnych przedmiotów? Mamy dane od CKE.

