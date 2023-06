Prasówka tygodniowa z 4.06.2023 w Lubinie. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

W środę (31 maja) na autostradzie A4 pod Legnicą doszło do wypadku. Ciężarówka uderzyła w samochód osobowy. Nikomu nic się nie stało, ale kobieta może mówić o ogromnym szczęściu, dosłownie oszukała przeznaczenie... Prowadząca wyszła z auta tuż przed zderzeniem. Policja szukała kierowcy ciężarówki, bo ten, choć zatrzymał się, chwilę później uciekł z miejsca wypadku. Zatrzymali go przypadkowi kierowcy na autostradowej obwodnicy Wrocławia. Był nietrzeźwy!

Czekali na to jeleniogórzanie, kuracjusze uzdrowiska Cieplice-Zdrój oraz turyści odwiedzający stolicę Karkonoszy. Pawilon Norweski to restauracja, zbudowana w Jeleniej Górze- Cieplicach w 1909 roku na wzór restauracji z Oslo. Budynek i wnętrza w oryginalnym stylu norweskim, zwanym także smoczym, zachwycają. Możecie sami się o tym przekonać, bo po wielu latach remontu, restauracja już działa. Zobaczcie zdjęcia w galerii. Poniżej przeczytacie, dlaczego ta budowla jest tak niesamowita, co można zjeść w Pawilonie Norweskim i za ile.

Świat, ale i Polska zna przykłady psów, które zostały uznane za najwierniejsze na świecie. Te czworonogi mają swoje pomniki,a jeden z nich stał się bohaterem niezwykle wzruszającego filmu, który do dziś jest jedną z najwyżej ocenianych produkcji na świecie wśród Internatów. Przyglądamy się rasom psów, które w naturalny sposób przywiązują się do właściciela, a do tego są najmądrzejsze. Kto na szczycie listy?

Łowcy pedofili z Fundacji Dzieciak w Sieci zatrzymali 57-letniego Dariusza z Wałbrzycha. Mężczyzna został przekazany policji. Łowcy udowadniają, że mężczyzna proponował 13-latce inne czynności seksualne, prosił ją o wysłanie używanej bielizny i o to, by zrobiła zdjęcia miejsc intymnych...

Troje uczniów trafiło do szpitala po wypadku autokaru na autostradzie A4. Pojazd przewoził 36 dzieci z Wrocławia, które wraz z trzema opiekunami jechało na wycieczkę do Zakopanego. Policjanci mówią, że doszło do samozapłonu.

Zatrzymanie obywatelskie osoby o skłonnościach pedofilskich, dokonanej przez wolontariuszy Fundacji Dzieciak W Sieci, miało miejsce w sobotę 27.05.2023r w godzinach przedpołudniowych na terenie Lubina. Ujawniony to Paweł lat 49, mieszkaniec Lubina, który podczas konwersacji z "wabikami" myśląc, że rozmawia z nieletnimi poniżej 15 roku życia rozmawiał na tematy seksualne, namawiał do masturbacji, prezentował materiały pornograficzne w tym z udziałem zwierząt. Dążył do spotkania, do którego nie doszło dzięki interwencji fundacji i policji.