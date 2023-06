Prasówka tygodniowa z 11.06.2023 w Lubinie. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

W środę (7.06) doszło do bardzo groźnego wypadku na dojeździe do drogi nr 8 pod Wrocławiem. Samochód osobowy marki Audi, wypadł z jezdni na lokalnej drodze prowadzącej do ronda w Magnicach (na trasie Wrocław - Kłodzko). Po uwolnieniu kierowcy z wraku pojazdu, trwała jego reanimacja. Niestety, po godzinie 11 lekarz stwierdził zgon mężczyzny.