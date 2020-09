Prasówka Lubin 8.09.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Lubinie nie minęło Cię nic ważnego

Regionalne Centrum Zdrowia w Lubinie, należące do grupy EMC Szpitale, otworzyło we wtorek, 8 września, nowy blok porodowy, wybudowany w zmodernizowanej części szpitala. Po remoncie lubińskie pacjentki otrzymały do dyspozycji europejski standard, nowoczesny sprzęt medyczny, wyspecjalizowany personel, przyjazną atmosferę oraz komfortowe warunki. Na inwestycję pozyskano środki zewnętrzne, które zostały przekazane przez Gminę Polkowice, Fundację KGHM Polska Miedź S.A. oraz Powiat Lubiński. Łączna kwota otrzymanych dotacji wyniosła ponad 0,6 mln złotych.

Biuro rzeczy znalezionych Kolei Dolnośląskich gromadzi wszystko to, co zgubimy w pociągach. Od ciuchów, przez narzędzia i telefony, po kluczyki do samochodów, a nawet... mandaty karne! Kliknij w zdjęcie i zobacz co w ostatnim czasie Dolnoślązacy pozostawili w składach KD.

Największy znaleziony owocnik świata ważył prawie 70 kg - a więc tyle, co dorosły człowiek. Niektóre grzyby, jeśli liczyć ich masę całkowitą, wraz z podziemną grzybnią, pretendują do miana największych żyjących organizmów na ziemi. Bez wątpienia zaś ważący 1,5 kg prawdziwek stałby się chlubą każdego grzybiarza. Oto największe grzyby świata, w Polsce i za granicą. Być może rekord jest wciąż do pobicia?