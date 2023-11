Prasówka Lubin 8.11.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Lubinie nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 7.11, w Lubinie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Teresa Lipowska, Elżbieta Starostecka i Marta Lipińska w długich sukniach i mocnych kolorach. Tak aktorki pojawiły się na premierze filmowej”?

Prasówka Lubin 8.11: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Teresa Lipowska, Elżbieta Starostecka i Marta Lipińska w długich sukniach i mocnych kolorach. Tak aktorki pojawiły się na premierze filmowej Elegancko i z klasą, w barwach i fasonach idealnych na jesień oraz zimę. Teresa Lipowska, Marta Lipińska i Elżbieta Starostecka pojawiły się na premierze filmu „Uwierz w Mikołaja” i zaprezentowały kreacje, które świetnie sprawdzą się u seniorek na większe wyjścia, Boże Narodzenie czy też spotkanie karnawałowe. Zobacz, jakie stylizacje wybrały!

📢 Po 60 latach speleoklub warszawski ponownie eksploruje podziemia miasta Kłodzka. Co kryje ogromne podziemne miasto? FILM, ZDJĘCIA Po sześćdziesięciu latach Speleoklub Warszawski ponownie eksploruje podziemia miasta Kłodzka. Prace rozpoczęła Akademia Górniczo-Hutnicza z Krakowa na początku lat 60. ubiegłego wieku. To prace badawcze związane z ulegającymi katastrofie budowlanej dużymi częściami starej zabudowy Kłodzka.

📢 14-latek z Wałbrzycha ostrzelał szkołę na Podzamczu. Policja nie wyklucza kolejnych zatrzymań w tej sprawie ZDJĘCIA, FILM Policjanci z Wałbrzycha zatrzymali 14-latka, który strzelał do szkoły w Wałbrzychu - informuje policja. Nastolatek nie przyznaje się do winy. Sprawę nagłośniliśmy jako pierwsi, a zbulwersowała całą Polskę. O nieuchwytnym od miesięcy "snajperze" pisały media w całym kraju. W wytypowaniu sprawcy pomagali też detektywi ze Śląska. Na uwagę zasługuje postawa pani dyrektor placówki, która była nieugięta. Dwa razy zawiadamiała policję w tej sprawie i zgodziła się nagłośnić sprawę w mediach, a to oznaczało prawdziwy najazd dziennikarzy z całego kraju.

Prasówka 8.11 Lubin: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Lubinie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Rusza Giełda Wynalazczości pracowników KGHM. Miedziowa spółka poszukuje usprawnień proponowanych przez załogę W KGHM rozpoczyna się kolejna edycja Giełdy Wynalazczości. Miedziowa spółka czeka na nowe rozwiązania techniczne, usprawnienia technologii, projekty modernizacyjne proponowane przez pracowników. W poprzednich kilku edycjach zgłoszono blisko 80 zgłoszeń projektów wynalazczych.

📢 Nocne zwiedzanie Zamku Książ to turystyczny hit. Po halloween czas na pokazy specjalne. Przed nami duchy i Andrzejki. TERMINY I CENY Nocne, rodzinne zwiedzanie Zamku Książ organizowane przy okazji halloween okazało się turystycznym hitem. Bilety rozeszły się w mgnieniu oka, a co którzy byli, już zapowiadają, że chętnie zajrzą tu za rok. W sumie, nocą przez cztery dni zamek i jego duchy odwiedziło 2600 osób! Dla tych, którzy nie załapali się na to zwiedzanie, mam dobre informacje. Już planowane są pokazy specjalne oraz Andrzejki dla rodzin i dla dorosłych. 📢 WEEK Poznajcie listę smacznych pamiątek, które możecie przywieźć z wycieczki w dolnośląskie góry. Czekolada? Kawa? Co polecamy? Wiele osób lubi przywozić bliskim pamiątki z wycieczek. Co podarować z wyprawy do Karpacza, Szklarskiej Poręby, szlaków karkonoskich? Coraz więcej jest ciekawych propozycji. Są nie tylko oryginalne, ale także... smaczne. Wytwarzają je lokalni producenci, korzystając często z dawnych receptur i miejscowych składników. Sprawdźcie, co możecie kupić. Kliknijcie w galerię, by poznać najsmaczniejsze pamiątki z Karkonoszy i Gór Izerskich.

📢 Znów wchodzi do naszych domów. Biedronka azjatycka atakuje. Czy jej ugryzienie jest groźne? Nie dopuść do inwazji biedronek Biedronki azjatyckie to gatunek inwazyjny i agresywny. W odróżnieniu od polskich gryzą, a ich wydzielina jest toksyczna i może wywołać alergię objawiającą się katarem, dusznościami, a nawet obrzękiem twarzy. Zobacz, jak odróżnić biedronkę azjatycką od rodzimych gatunków biedronek oraz jak nie dopuścić do inwazji biedronek azjatyckich we własnym domu czy mieszkaniu. 📢 Chorowałeś na COVID-19? Możesz mieć problem. Teraz większym zagrożeniem jest dla ciebie wirus dengi, którym można zarazić się w Europie Pomimo końca pandemii koronawirus nie przestał nam zagraża – jest wręcz odwrotnie. Ma to związek z rozprzestrzenianiem się innego wirusa. Patogen wywołujący chorobę denga nie jest w Europie niczym nowym. Jak okazuje się, przechorowanie COVID-19 znacznie nasila reakcję odpornościową na wirusa dengi, zamiast ją osłabiać. W ten sposób tropikalna choroba stała się znacznie większym niebezpieczeństwem niż wcześniej. Zobacz, dlaczego tak się dzieje.

📢 Ubrania do oddania - akcja charytatywna fundacji Dodo. Sprawdź jak możesz pomóc zagrożonym gatunkom zwierząt "Ubrania do oddania" to prosta akcja wspierająca zagrożone gatunki zwierząt z Azji. Sprawdź szczegóły poniżej i dowiedz się, jak możesz pomóc.

