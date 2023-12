Prasówka Lubin 6.12.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Lubinie nie minęło Cię nic ważnego

Prasówka Lubin 6.12: top 3 artykuły z wczoraj

Do tej pory części preparatów wygenerowanych z krwi trzeba było zawieźć do Wrocławia i zaczekać na diagnozę. Dzięki sprzętom, które trafiły na oddział w hematologiczny w Szpitalu im. A. Sokołowskiego w Wałbrzychu, będzie można robić to na miejscu, co skróci bezcenny czas oczekiwania na wynik nawet o kilka tygodni. Szpital kupił sprzęt dzięki wsparciu Fundacji DKMS, której główną działalnością jest pozyskiwanie potencjalnych dawców szpiku i poszukiwanie dawców.