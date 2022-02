Prasówka Lubin 5.02.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Lubinie nie minęło Cię nic ważnego

Legnickie "Konkrety" ukazywały się regularnie co tydzień, od 1972 do 2006 roku. Dzisiaj pokazujemy Wam okładki tej kultowej gazety z pierwszego roku jej wydawania. Zobaczcie co ciekawiło mieszkańców regionu w 1972 roku.

Coraz więcej chorych na koronawirusa na Dolnym Śląsku. Zobaczcie, w których powiatach jest najgorzej. Dane z 3 lutego 2022. Szczegóły w podpisach pod zdjęciami w naszej galerii.