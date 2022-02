Prasówka Lubin 25.02.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Lubinie nie minęło Cię nic ważnego

Żołnierze brygad OT z województw: podlaskiego, lubelskiego i podkarpackiego mogą zostać wezwani do jednostek wojskowych w czasie krótszym niż 6 godzin. Żołnierze pozostałych brygad OT, także 16. DBOT, mogą zostać wezwani do jednostek wojskowych w czasie krótszym niż 12 godzin.

Firmy pogrzebowe przeciwko patologii w branży. A jest jej ogrom! Przed dużymi cmentarzami, na przykład przy Grabiszyńskiej we Wrocławiu, odbywa się dzika rekrutacja do pracy. - Podjeżdża auto i gość wybiera kilka zupełnie przypadkowych osób. W skali kraju, na 100 firm, około 90 to lewizna – twierdzi jeden z przedsiębiorców. Inny dodaje, że brak zaplecza i rzetelności w biznesie pogrzebowym prowadzi do szokujących wręcz praktyk. Zna przypadki, gdy zwłoki są przechowywane w stodołach i prywatnych garażach, a przygotowywane do pochówków odbywa się nawet w lasach.