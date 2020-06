Prasówka Lubin 21.06.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Lubinie nie minęło Cię nic ważnego

W treści tego artykułu umieszczone są tzw. linki afiliacyjne naszych partnerów. Klikając w nie, wspierasz naszą działalność, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów.

Prasówka Lubin 21.06: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Kamieniołom w Mikołajowicach znajduje się 10 minut jazdy samochodem od Legnicy. To gmina Legnickie Pole. Obiekt mieści się w południowym krańcu wsi, ukryty w lesie. Wydobywano w tym miejscu cenny dla różnych gałęzi przemysłu surowiec skalny – bazalt. Dziś miejsce przypomina bardziej dzikie wysypisko. Szkoda, bo charakterystyczne skały robią wielkie wrażenie. Wysokość ścian jest różna, przy czym w górnym poziomie dochodzi nawet do 30 metrów. Wiek odsłoniętych słupów bazaltowych szacuje się na ok. 31 milionów lat.

Mamy pierwszy dzień astronomicznego lata! Kalendarzowe rozpocznie się w poniedziałek (22 czerwca). Na powitanie tej najbardziej wyczekiwanej pory roku i poprawę humoru, mamy dla was wybór najlepszych memów z latem w roli głównej. Zobaczcie, klikając w galerię zdjęć powyżej. Na kolejne slajdy możecie przechodzić za pomocą strzałek lub gestów.