Prasówka Lubin 21.01.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Lubinie nie minęło Cię nic ważnego

Prasówka Lubin 21.01: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

W Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim z rąk wojewody dolnośląskiego Jarosława Obremskiego, polskie obywatelstwo odebrał Rosjanin, który przez ponad dwie dekady przetrzymywany był na fermie drobiu pod Lubinem, gdzie zmuszano go do niewolniczej pracy. - Śniło mi się, że znów jestem na tej fermie. Że to nadal trwa - mówił dziś Gazecie Wrocławskiej Mikołaj Jerofiejew.