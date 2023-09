Prasówka Lubin 21.09.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Lubinie nie minęło Cię nic ważnego

Jedne wydają się małymi aniołkami, inne to prawdziwe rozrabiaki, którym w głowie jedynie zabawa. Znane polskie gwiazdy często zamieszczają w mediach społecznościowych swoje zdjęcia z dzieciństwa. Dzięki temu możemy zobaczyć, jak celebrytki wyglądały kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt lat temu. Z okazji Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka, przypadającego 20 września, wybraliśmy właśnie takie fotografie.

Wszystko wskazuje na to, że po 9 grudnia skończy się udręka kuracjuszy i turystów, planujących pobyt w Świeradowie-Zdroju. Dobiega końca budowa połączenia kolejowego na trasie Gryfów Śląski - Świeradów - Zdrój. Uzdrowisko przez 27 lat było odcięte od połączeń kolejowych. - Ten pociąg da naszemu miastu kopa do przodu - cieszy się burmistrz uzdrowiska Roland Marciniak.

Malta, znana ze swojego bogatego dziedzictwa kulturowego i historycznego, staje się teraz miejscem fascynującej przygody pod wodą. Pierwszy na świecie podwodny park archeologiczny został otwarty u wybrzeży maltańskiej wyspy Gozo. Nowa atrakcja pozwala odkrywać historię Malty z zupełnie innej perspektywy, niemożliwej do osiągnięcia w tradycyjny sposób.

Artur Szymanik potrzebuje wsparcia w walce z powikłaniami po przeszczepie szpiku. Młody 22-letni głogowianin pokonał białaczkę limfoblasyczną, ale to nie koniec leczenia i rehabilitacji.

Bardzo silny wstrząs odczuli we wtorek około godz. 18 mieszkańcy Zagłębia Miedziowego. Była to tak zwana górnicza ósemka, do której doszło w rejonie GG-1.