Prasówka Lubin 19.06.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Lubinie nie minęło Cię nic ważnego

Niemiecka rzeźnia stała się nowym ogniskiem koronawirusa u naszych zachodnich sąsiadów. Pracownikom wykonano niemal tysiąc testów, a pozytywnych było aż 657. Teraz największa fabryka mięsa w Europie nie działa. Szefostwo wini za zakażenia Polaków i Rumunów.

Kampania wyborcza rządzi się swoimi prawami. Z okazji zbliżających się wyborów prezydenckich 2020 przypominamy wpadki wyborcze, których nie udało się uniknąć kandydatom. Na pewno nikt ich nie planował, ale za sprawą tych wydarzeń było o nich głośno. Sprawdź wpadki wyborcze kandydatów na prezydenta w galerii zdjęć.

Pomimo pandemii koronawirusa kampania wyborcza trwa. Nie można ją nazwać radosną, ale na pewno jest fascynująca i pełna napięcia. Kandydaci na prezydenta robią wszystko, co w ich mocy, żeby zwiększyć swoje szanse na wygraną. Nie od dziś wiadomo, że ważnym elementem każdej kampanii prezydenckiej są towarzysze życia chętnych do rządzenia. Żony, partnerki i partnerzy kandydatów są „wykorzystywani” w mediach na całym świecie. Nie inaczej jest na polskim podwórku. Co wiemy o partnerach i partnerkach kandydatów na prezydenta?

Dobiega końca pierwszy etap budowy Kwatery Południowej zbiornika odpadów poflotacyjnych "Żelazny Most" KGHM w Rudnej. Cała inwestycja będzie gotowa w połowie 2022 roku. Żelazny Most będzie największym, a zarazem najbardziej monitorowanym tego typu obiektem w Europie i jednym z największych na świecie.