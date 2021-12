Prasówka Lubin 17.12.2021 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Lubinie nie minęło Cię nic ważnego

Prasówka Lubin 17.12: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Rozglądasz się za nowymi ścieżkami nordic walking w pobliżu Lubina? We współpracy z Traseo mamy dla Ciebie garść podpowiedzi na ten tydzień (od 18 grudnia). Jeżeli to Twój początek z nordic walking, nie zaczynaj w poniedziałek. W wolny dzień będziesz mieć więcej czasu, i zaczniesz spacer w dziennym świetle. Oto nasze sugestie, gdzie można się wybrać z Lubina na nordic walking. Na ten tydzień wybraliśmy szlaki w odległości do 35 km od miasta. Sprawdź je i podziel się opinią z innymi.