Prasówka Lubin 17.07.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Lubinie nie minęło Cię nic ważnego

Po dwóch latach generalnego remontu Wieży widokowej na Wielkiej Sowie, dzisiaj 16 lipca oficjalnie i z wielką pompą nastąpiło jej otwarcie. Turyści mieli tę przyjemność, by wspólnie z włodarzami przeciąć wstęgę i wejść na wieżę. A dla tych, którzy zgłodnieli, była darmowa grochówka i smażona kiełbasa.

Lwóweckie Lato Agatowe to międzynarodowa impreza w plenerze, ogromna giełda minerałów i wyrobów jubilerskich. Do Lwówka Śląskiego zjechało 80 wystawców i zorganizowano 200 stoisk, na których można podziwiać wyłącznie minerały i skamieniałości.

Jeden z kierowców jadących trasą ekspresową S5 na wysokości Trzebnicy (woj. dolnośląskie) zauważył w samochodzie, który go wyprzedził, coś niepokojącego. Pod tylną szybą leżała maskotka i kartka z napisem "POMOCY". Ruszył w pościg i zawiadomił policję. Wszystko nagrała kamera samochodowa. Obejrzyjcie poniżej.

