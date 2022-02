Prasówka Lubin 16.02.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Lubinie nie minęło Cię nic ważnego

Prasówka Lubin 16.02: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Ten urokliwy zamek nad samą Odrą znajduje się niedaleko Głogowa, w gminie Żukowice. Odrestaurowany obiekt w Czernej jest jednym z najpiękniejszych takich zamków nie tylko na Dolnym Śląsku, lecz w całym kraju. Choć to prywatna posiadłość, można go zwiedzać, a nawet w nim przenocować. Przypominamy zarówno głogowianom, którzy jeszcze nie mieli okazji go zwiedzić, ale też turystom i gościom odwiedzającym nasz region.