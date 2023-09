Prasówka Lubin 12.09.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Lubinie nie minęło Cię nic ważnego

Jagniątków był urokliwą, letniskową wioską. Przed wojną tu spacerowali wczasowicze, pływali w basenie, chodzili na bale. Dziś po tym ożywionym życiu towarzyskim nie ma śladu. Jedno się nie zmieniło. To nadal świetna baza wypadowa do wycieczek w Karkonosze, gdyż tutejsze szlaki są niezatłoczone i bardzo malownicze. Oddalony o 17 km od centrum stolicy Karkonoszy Jagniątków docenił noblista Gerhart Hauptmann, który w 1901 roku wybudował tu dom dla swojej rodziny. KLIKNIJCIE W GALERIĘ i zobaczcie, co urzekło dramaturga.

Przyjeżdżali tu letnicy, szukając kontaktu z naturą i pięknych pejzaży. Tylko tutaj są tak wspaniałe widoki na całe Karkonosze. Docenili to artyści oraz aktorzy, którym michałowickie ścieżki dają natchnienie. Droga do wioski biegnie przez tunel wykuty w granitowej skale. To jak tunel do innego świata!