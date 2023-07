Prasówka 9.07.2023 z całego tygodnia w Lubinie. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przegląd tygodnia: Lubin, 9.07.2023. 2.07 - 8.07.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Za tymi paniami z Wrocławia, Legnicy, Wałbrzycha i Jeleniej Góry wydano listy gończe. Są poszukiwane przez dolnośląskie służby, jednak nadal pozostają nieuchwytne. Wyglądają niewinnie, ale to prawdziwe kolekcjonerki paragrafów - mają na koncie poważne przestępstwa zagrożone wysokimi karami więzienia. Zobaczcie ich wizerunki udostępniane przez policję. Może spotkaliście je ostatnio?

Wyobraźcie sobie uroczą dolinę pomiędzy dzielnicami dolnośląskiego miasta, otoczoną wzgórzami i lasami, przeciętą strumieniem. Z jej szczytu widok bajeczny! W tej oazie spokoju życie toczy się leniwie i to prawdziwa mekka turystów, bo od Doliny Szwajcarskiej w Wałbrzychu blisko do wielu istotnych szlaków. Stąd można wyruszyć w lokalne góry, zdobywać szczyty i wieże widokowe. Podpowiadamy, gdzie jest to ciekawe miejsce, prezentujemy jego zdjęcia i listę pobliskich szlaków.