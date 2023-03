Prasówka 31.03.2023 Lubin. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Lubina

Prasówka Lubin 31.03: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Jeśli szukacie pomysłu na wycieczkę, Dolina Pereł powinna wpaść wam w oko. Powstała z miłości Adolfa von Bissinga do Marii, a turyści, spacerujący po szlaku, znajdą tam mnóstwo dowodów miłości umieszczonych wzdłuż rzeki, gdzie na co dzień mieszkają bobry. W połączeniu z jeziorem Leśniańskim i Złotnickim ten zakątek tworzy niesamowity klimat do zwiedzania również zimną. Jest uroczo! Zobaczcie na zdjęciach i poznajcie historię największych atrakcji turystycznych w okolicy Leśnej. Warto przyjrzeć się im bliżej, bo z dnia na dzień pogoda jest coraz ładniejsza.