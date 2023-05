Prasówka 3.05.2023 Lubin. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Lubina

Prasówka Lubin 3.05: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Zamek Grodziec na Dolnym Śląsku, średniowieczna warownia, zbudowana na wygasłym wulkanie, to zabytek, który może rozpalać wyobraźnię. Co jakiś czas pojawiają się informacje o tajemniczych tunelach czy skarbach ukrytych w ścianach. Będzie okazja do dowiedzenia się, jak jest naprawdę. W zamku rozpoczęły się badania archeologiczne. Pierwsze odkrycia są intrygujące. Przeczytajcie o nich poniżej i zobaczcie zdjęcia w galerii.