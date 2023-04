Prasówka 25.04.2023 Lubin. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Lubina

Na terenie czynnej kopalni Surmin-Kaolin w Nowogrodźcu doszło do wypadku. Mężczyzna utknął w mule. Przypominamy i ostrzegamy: wstęp na teren kopalni jest zabroniony i może okazać się niebezpieczny! Szczegóły poniżej.

Dolnośląskie uzdrowiska w XIX wieku słynne były na całą Europę. Nie wszystkie dotrwały do naszych czasów. Tylko na starych pocztówkach pozostał ślad po sanatoriach, domach zdrojowych i deptakach. Nie do wiary, że jeszcze nie tak dawno pełno tu było kuracjuszy i kwitło życie towarzyskie. O jakich miastach mowa? Kliknijcie z galerię, by się dowiedzieć.