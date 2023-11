Prasówka 22.11.2023 Lubin. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Lubina

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 21.11, w Lubinie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Nowości na Jarmarku Bożonarodzeniowym we Wrocławiu. Trwa montaż domków, otwarcie 24 listopada FILM, ZDJĘCIA”?

Prasówka Lubin 22.11: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Nowości na Jarmarku Bożonarodzeniowym we Wrocławiu. Trwa montaż domków, otwarcie 24 listopada FILM, ZDJĘCIA Jarmark Bożonarodzeniowy we Wrocławiu wciąż przypomina plac budowy, ale ożyje i rozbłyśnie tysiącem świateł już w piątek, 24 listopada, o godzinie 17:00. Od lat jest to największa atrakcja Dolnego Śląska związana ze Świętami Bożego Narodzenia. Przyjeżdżają tu mieszkańcy z całego województwa, by poczuć świąteczny klimat. W tym roku na Jarmarku Bożonarodzeniowym we Wrocławiu będzie kilka nowości.

📢 Igrzyska Śmierci: Ballada ptaków i węży kinowym hitem. Zagrał w nich Wrocław i okolice Wałbrzycha Superprodukcja filmowa Igrzyska Śmierci: Ballada ptaków i węży tuż po premierze są obwołane kinowym hitem. Hollywood osadziło akcję we Wrocławiu, ale mało kto wie, że Dwunasty Dystrykt zagrały okolice Wałbrzycha. I nie były to sceny z mrocznych kopalni, ale najpiękniejsze sielskie widoczki wśród przyrody. Podpowiadamy, gdzie pod Wałbrzychem gościła ekipa filmowa i jak długo goszczą one na ekranie.

📢 Tragiczny wypadek w Łagiewnikach koło Dzierżoniowa. Zginęły trzy osoby, w tym dziecko. Droga zablokowana! Do tragicznego wypadku doszło dzisiaj, 21 listopada w Łagiewnikach na trasie z Wrocławia do Kłodzka. Zginęły trzy osoby w tym dziecko. Samochody zderzyły się na DK 98 ok. godz. 14.00. Droga jest zablokowana.

Prasówka 22.11 Lubin: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Lubinie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Jest odpowiedzialna za metamorfozy wielu Polek. Teraz przyszedł czas na nią. Ewa Chodakowska zdecydowała się na zmianę wizerunku Ewa Chodakowska dba nie tylko o swoją figurę, zdrowie, ale także i włosy. Długie pasma to jej znak rozpoznawczy. Trenerka pochwaliła się metamorfozą i zrelacjonowała swoją wizytę u fryzjera. Celebrytka postawiła na niezwykle modną fryzurę.

📢 Dlaczego obchodzimy mikołajki? Skąd wziął się ten zwyczaj? Poznajcie historię św. Mikołaja z Miry Święty Mikołaj wszystkim kojarzy się z sympatycznym starszym panem z brodą, noszącym czerwony strój. W święta Bożego Narodzenia zagląda do każdego domu i zostawia upominki dla grzecznych dzieci. Skąd się w ogóle wziął pomysł na człowieka, który miałby rozdawać prezenty? Jego historia sięga III wieku naszej ery. Słyszeliście o świętym Mikołaju z Miry? Dlaczego obchodzimy mikołajki? Poznajcie tę historię. 📢 Gmina wiejska Lubin jako jedna z najlepszych do życia w Polsce! To tuż obok Legnicy! Serwis Samorządowy Polskiej Agencji Prasowej ogłosił wyniki trzeciej edycji rankingu pokazującego jakość życia w każdej z 2477 gmin w Polsce. Gmina Lubin zajęła trzecie miejsce w kategorii gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z miastem poniżej 5 tysięcy mieszkańców. To jeden z najbardziej obiektywnych i kompleksowych rankingów, w którym brane są pod uwagę aż 63 wskaźniki, dobrane we współpracy z prof. Przemysławem Śleszyńskim z Polskiej Akademii Nauk.

📢 Trwają prace nad budową nowej siedziby Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu. Zobacz, jak budynek wygląda w środku Sąd Apelacyjny we Wrocławiu otrzyma nową siedzibę już w przyszłym roku. Inwestycja powstaje w okolicy nasypu kolejowego, u zbiegu ulic Zielińskiego i Piłsudskiego. Byliśmy w środku, a teraz prezentujemy Wam wnętrza nowej inwestycji. 📢 Szukają sponsorów dla złotego pociągu w Głuszycy. Przed nimi operacja wydostania go z hali po zakładach zbrojeniowych ZDJĘCIA O złotym pociągu w byłych halach zbrojeniowych we wsi Grzmiąca w Głuszycy głośno zrobiło się w 2016 r. Wtedy obiektem zainteresowały się telewizje z całego świata. Nic dziwnego. Poszukiwania pociągu rozpalały wyobraźnię poszukiwaczy skarbów na wszystkich kontynentach. Trzy słowa: Wałbrzych i Złoty Pociąg wymawiane były we wszystkich językach. Pojawił się też pomysł, aby w Głuszycy stworzyć miejsce nawiązujące do legendy z prawdziwym pociągiem w skali 1:1. Do dawnej fabryki mebli, a wcześniej zakładów zbrojeniowych zajrzał dla nas Michał Jabłoński.

