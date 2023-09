Prasówka 2.09.2023 Lubin. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Lubina

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 1.09, w Lubinie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Prawo i Sprawiedliwość zaprezentuje listy do Sejmu, my znamy już głównych kandydatów. Spore zaskoczenie!”?

Prasówka Lubin 2.09: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Prawo i Sprawiedliwość zaprezentuje listy do Sejmu, my znamy już głównych kandydatów. Spore zaskoczenie! Dolnośląskie listy Prawa i Sprawiedliwości zostaną ogłoszone jutro (sobota 2 września). Znamy już kilku pewniaków do startu z regionu. I takich, których zaskakująco na listach nie zobaczymy. Niespodzianek nie brakuje, choćby w Wałbrzychu.

📢 Tragiczny wypadek na Dolnym Śląsku. Kobieta zginęła pod kołami samochodu cieżarowego Tragiczny wypadek na Dolnym Śląsku. W piątkowe popołudnie doszło do śmiertelnego potrącenia w Szczytnej (powiat kłodzki), na drodze krajowej nr 8. Pod kołami samochodu ciężarowego zginęła młoda kobieta. 📢 Burmistrz Dusznik-Zdroju Piotr Lewandowski złożył rezygnację z pełnionej funkcji Podczas briefingu prasowego, który odbył się w czwartek 31 sierpnia br. w Dusznikach-Zdroju, burmistrz miasta Piotr Lewandowski złożył rezygnację z pełnionej przez siebie funkcji.

Prasówka 2.09 Lubin: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Lubinie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Dramatyczny wypadek pod Wrocławiem. Cysterna zderzyła się w z busem, są ranni, lądował LPR Przed godz. 11:00 w piątek (1 września), na skrzyżowaniu dróg między miejscowościami Nadolice Wielkie, Wojnowice i Chrząstawa Mała doszło do wypadku cysterny i busa. Ranne zostały dwie osoby, droga jest nieprzejezdna.

📢 Będzie ustawowy zakaz używania telefonów w szkołach? Minister edukacji odpowiada. „To czas, by rozmawiać, a nie siedzieć z głową w komórce” – Dyrekcja ma możliwość wprowadzenia zakazu korzystania ze smartfonów w szkole i o to apelujemy. To ona i rodzice powinni o nim decydować, więc nie będzie takiego przepisu w ustawie – powiedział minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Przekazał też, że ministerstwo zachęca do wprowadzenia takiego zakazu.

📢 Jedynki PiS na Dolnym Śląsku. Bez większych niespodzianek na listach do Sejmu. Prezes Kaczyński postawił na doświadczonych ludzi W przeciwieństwie do Koalicji Obywatelskiej, partia rządząca - Prawo i Sprawiedliwość ogłosiła swoich dolnośląskich kandydatów do Sejmu bez niespodzianek. Obyło się bez sensacji. To znane, sprawdzone i doświadczone marki polityczne. Choć we Wrocławiu i w Wałbrzychu do ostatniej chwili nie było wiadomo kto znajdzie się na czele list. 📢 Obchody 41. rocznicy Zbrodni Lubińskiej oraz 43. rocznicy Porozumień Sierpniowych ,zobaczcie zdjęcia 31 sierpnia 1982 roku na Placu Wolności w Lubinie doszło do manifestacji mieszkańców związanej z rocznicą Porozumień Sierpniowych. Mimo pokojowego charakteru demonstracji, gdy dobiegała końca, funkcjonariusze Milicji Obywatelskiej brutalnie zaatakowali jej uczestników, używając m.in. broni palnej, środków chemicznych i pałek szturmowych. W następstwie tych działań śmierć poniosło trzech uczestników demonstracji, a kilkunastu innych zostało poważnie rannych. Ofiary Zbrodni Lubińskiej: Michał Adamowicz, Mieczysław Poźniak i Andrzej Trajkowski.

