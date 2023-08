Prasówka 2.08.2023 Lubin. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Lubina

W Jedlinie-Zdroju ruszyła największa inwestycja we współczesnej historii miasta, jaką jest budowa letniego Parku Wodnego Aktiv Jedlina. Przy ul. Kłodzkiej pracują już ciężkie maszyny, a mieszkańcy Aglomeracji Wałbrzyskiej już nie mogą się doczekać, kiedy całość będzie gotowa. Park Wodny będzie jedynym takim miejscem w okolicy. Budowa pierwszej części kompleksu pochłonie ok. 14 ml mln zł, z czego 5 mln zł to rządowe dofinansowanie z Polskiego Ładu.