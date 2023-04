Prasówka 13.04.2023 Lubin. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Lubina

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 12.04, w Lubinie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Wrocław: Kobieta w stroju Ewy biegała po parkowych alejkach. Goniła przechodniów i wskakiwała do wody [NAGRANIE]”?

Prasówka Lubin 13.04: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Wrocław: Kobieta w stroju Ewy biegała po parkowych alejkach. Goniła przechodniów i wskakiwała do wody [NAGRANIE] Przedziwna sytuacja miała miejsce w świąteczny weekend w parku Tołpy we Wrocławiu. Nagrał ją jeden z mieszkańców miasta. Na nagraniu widać biegającą nago kobietę, która krzyczy, wskakuje do wody, goni spacerujących i ucieka przed policjantami. Obejrzyjcie film poniżej.

📢 Deweloperzy sprzedali najwięcej mieszkań od ponad roku. Skąd to ożywienie w nieruchomościach? Deweloperzy mają powody do radości – po trudnym ubiegłym roku, sprzedaż mieszkań na 7 największych rynkach w Polsce jest dziś o 30 proc. wyższa. To skutek m.in. poluzowania zasad obliczania zdolności kredytowej. Mimo to firmy są ostrożne we wprowadzaniu nowych nieruchomości na rynek i wciąż raczej chomikują pozwolenia na budowę.

📢 Najlepsze darmowe aplikacje do biegania. 5 programów, które liczą kalorie, mierzą tempo i motywują do aktywności fizycznej Kiedy za oknem coraz cieplej, a lato zbliża się wielkimi krokami, coraz więcej osób myśli o ćwiczeniach. Bieganie to aktywność, którą można wykonywać zarówno w domu czy na siłowni, jak i na świeżym powietrzu bez potrzeby posiadania masy sprzętu. Jak w wielu aspektach życia człowieka, w tym przypadku również przydatny będzie smartfon z odpowiednią aplikacją. Oprócz klasycznych, mierzących kalorie i dystans są również takie, które w oryginalny sposób motywują użytkownika do aktywności. Zobacz najlepsze darmowe aplikacje do biegania.

Prasówka 13.04 Lubin: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Lubinie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 6 miast blisko Polski, do których warto wybrać się pociągiem w maju. Tanie kierunki na majówkę i wiosenne weekendy Gdzie w Europie najbardziej warto wybrać się pociągiem w maju, w nadchodzącą długą majówkę i kolejne wiosenne weekendy? Wybraliśmy dla was 6 miast blisko Polski, pełnych atrakcji, w sam raz na krótkie wycieczki koleją. To gotowe pomysły na wiosenne wypady do Czech, Niemiec, Węgier, Austrii i na Litwę. Ile kosztują bilety, jakie atrakcje czekają? Przekonajcie się.

📢 Klienci ukradli taksówkę podczas kursu w Wałbrzychu! Byli kompletnie pijani Ten kurs taksówką długo będzie wspominał wałbrzyszanin, który zabrał w nocy dwóch klientów z ulicy Noworudzkiej w Wałbrzychu. Kiedy taksówkarz zatrzymał się na chwilę na Piaskowej Górze, żeby rozmienić pieniądze, kompletnie pijani wałbrzyszanie, ukradli mu taksówkę! 📢 1983-2023 - obchody 40-lecia pierwszej fundacji w powojennej Polsce 40 lat temu powstała Fundacja Rodziny Nissenbaumów - pierwsza fundacja założona w Polsce po II Wojnie Światowej. Jej założyciel i pierwszy prezes, błp. Sigmund Simon Nissenbaum, stworzył ją, aby ratować zabytki kultury żydowskiej i zachować pamięć o martyrologii narodu żydowskiego w Polsce. Swój okrągły jubileusz Fundacja świętuje w kwietniu, równolegle z obchodami 80 rocznicy Powstania w Getcie Warszawskim.

