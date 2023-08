Prasówka 10.08.2023 Lubin. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Lubina

Latem doskwierają nam wszelkie owady pijące krew, które często przenoszą groźne choroby. Nie inaczej jest w przypadku pluskwy domowej, czyli łóżkowej. Tego owada trudno zobaczyć, bo jest aktywny w nocy. „Pamiątką” po nim są jednak bąble na skórze, które mogą pojawić się nawet po kilku dniach. Wyjaśniamy, jak rozpoznać pluskwę i jej ugryzienie oraz co robić, by pozbyć się tych uciążliwych owadów z domu.

Zoo w Lubinie to nowoczesny i atrakcyjny ogród zoologiczny, który znajduje się w Parku Wrocławskim w Lubinie. Zoo zostało otwarte w 2014 roku i jest pod opieką Ogrodu Zoologicznego we Wrocławiu. Na terenie zoo można podziwiać ponad 200 gatunków zwierząt z różnych kontynentów, takich jak małpy, surykatki, kangury, alpaki, flamingi, papugi, żółwie i wiele innych. Aktualnie odbywają się tam warsztaty przyrodnicze dla dzieci.

Dożynki to tradycyjne święto plonów, które obchodzone jest w wielu krajach Europy. Jest to okazja do podziękowania Bogu i Matce Naturze za urodzaj, a także do świętowania z rodziną, przyjaciółmi i sąsiadami. Dożynki mają swoje korzenie w pogańskich obrzędach związanych z końcem lata i początkiem jesieni, kiedy zbierano ostatnie zboże z pól.