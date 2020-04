Pracownik ZWR z koronawirusem. Miał kontakt z zarażonym

Jak informują przedstawiciele KGHM, zgodnie z procedurą obowiązującą w całej Grupie Kapitałowej KGHM, niezwłocznie zawiadomione zostały wszystkie osoby, które miały bezpośredni kontakt z zarażonym pracownikiem. Osoby te zgodnie z procedurą spółki, przez 14 dni nie są dopuszczane do pracy w firmie: wykonują pracę zdalną lub pozostają w samoizolacji. Ich liczba nie jest znaczna, ponieważ pracownicy przebywali już na kwarantannie.

Poprzedni, pierwszy przypadek zarażenia koronawirusem wśród załogi ZWR odnotowany został 24 marca.

- KGHM deklaruje pełną gotowość do współpracy i udzielenia pomocy służbom sanitarnym. W Spółce oraz całej Grupie Kapitałowej działają restrykcyjne procedury dostosowane do sytuacji epidemicznej w Polsce. Na bieżąco wdrażane są wszystkie nowe zarządzenia rządu oraz zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego.

Pracownicy mają zapewnione środki higieny i dezynfekcji oraz instrukcje dotyczące zachowania profilaktyki i zasad higieny. We wszystkich środkach przekazu funkcjonujących w grupie na bieżąco przekazywane są aktualne zalecenia i komunikaty służb sanitarnych - zapewniają przedstawiciele miedziowego holdingu.