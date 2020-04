Poznajecie te miejsca ze starych fotografii? [ZDJĘCIA]

To nie jest odległe miasto, które zniknęło z mapy w czasie wojny. To Rudna - oddalona o kilkanaście kilometrów od Lubina urokliwa miejscowość. Jeśli tylko miną ograniczenia spowodowane pandemią koronawirusa pamiętajcie by tam pojechać.

Wielkanoc A.D. 2020, puste kościoły i brak święconki. Wideo