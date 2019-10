Ponad 6 kilogramów narkotyków w rękach lubińskich policjantów [ZDJĘCIA]

Mundurowi z lubińskiej policji w toku postępowania ustalili tożsamość mężczyzny podejrzanego o handel narkotykami, które sprzedawał na lubińskim rynku.

- Okazał się nim 30 –letni mieszkaniec powiatu średzkiego. Podczas przeszukania pomieszczeń mieszkalnych zajmowanych przez zatrzymanego 30-latka, policjanci przechwycili środki odurzające, z których podejrzany mógłby przygotować blisko 1700 porcji handlowych - powiedziała nam Sylwia Serafin, oficer prasowy KPP Lubin.

Ale to nie wszystko. Policjanci przeszukali też inne pomieszczenia do których zatrzymany miał dostęp. Znaleźli tam blisko sześć kilogramów suszu roślinnego. Była to marihuana.

- Zabezpieczony w trakcie przeszukania susz marihuany został przekazany do badań - dodaje policjantka.

Zatrzymany trafił do policyjnej celi. Usłyszał już w prokuraturze zarzuty wytwarzania i udzielania znacznej ilości środków odurzających. Decyzją sądu najbliższe trzy miesiące 30 – latek spędzi w areszcie.