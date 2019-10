Pomagają rodakom na Ukrainie. Podarują dzieciom zakupione prezenty

„Miedziane Rywalizacje” - tak KGHM pomaga sportowcom

Wylewają siódme poty na treningach, odmawiają sobie wielu przyjemności tylko po to, by zdobyć upragniony medal czy miejsce na najwyższym podium. Nasi sportowcy to niejednokrotnie powód do dumy, dlatego warto ich wesprzeć w dążeniu do celu. Takiego samego zdania jest Ministerstwo...