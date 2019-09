Polski Dzień Bluesa niebawem w Lubinie! Zapraszamy do Muzy!

Zespół wydał już siedem płyt pełnych dobrej energii i rasowych dźwięków. Co ważne, swoje utwory, a także covery Obstawa Prezydenta śpiewa w języku polskim. Obstawa Prezydenta ma na koncie tysiące zagranych koncertów również na największych festiwalach, takich jak: Przystanek Woodstock, Rawa Blues, Tyski Festiwal im. Ryśka Riedla, Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu i wielu innych. Laureaci legendarnego festiwalu w Jarocinie, nominowani do nagrody Fryderyka, autorzy i wykonawcy utworu „Nie do wiary” – hymnu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Razem z Obstawą zagrają znane i lubiane lubińskie zespoły Midnight Blues i The Mohers.



Zapraszamy 14 września (sobota), godz. 19:00

Klub Pod Muzami, bilety: 50 zł (w dniu koncertu 60 zł)