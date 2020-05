Polkowicki rynek z koszem na nakrętki [ZDJĘCIA]

Na polkowickim rynku ustawiono kosz na nakrętki plastikowe PET. To wynik współpracy Gminy Polkowice z KGHM ZANAM. Beneficjentem pomocy będzie mały Gracjanek, mieszkaniec Polkowic. Kosz jest w kształcie miedzianego serca. Gdzie, jak nie w sercu Zagłębia Miedziowego, powinno bić serce do współpracy, do życia – powiedział Łukasz Puźniecki, burmistrz Polkowic.

