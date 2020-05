Policjanci ratowali ludzi z płonącego budynku w Ścinawie [ZDJĘCIA]

Do zdarzenia doszło w piątek przed godziną 7 rano. Mł. asp. Bartosz Kaczmarek i st. sierż. Krystian Wesołowski jechali akurat do pracy. Na co dzień pełnią oni służbę w Ścinawie. Na jednej z ulic zauważyli wydobywający się gęsty dym z domu wielorodzinnego. Nie zastanawiając się ani chwili, ruszyli na pomoc ludziom, którzy znajdowali się w budynku. Natychmiast wezwali też straż pożarną i pogotowie.