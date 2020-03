Policjanci odwiedzili przedszkolaków z Lubina [ZDJĘCIA]

Koronawirus. Biedronka dezynfekuje wózki i koszyki [ZDJĘCIA]

Biuro prasowe sieci Biedronka wysłało nam oświadczenie, by uspokoić klientów. Jak informuje, w ostatnim czasie sieć zwiększyła częstotliwość mycia wózków i koszyków zakupowych we wszystkich sklepach. - Teraz, z myślą o swoich klientach i pracownikach, są one dezynfekowane równie ...