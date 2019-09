Policja zatrzymała kierowców jadących pod wpływem narkotyków

Pierwszy z nich to kierujący samochodem osobowym marki Opel, 26-letni mieszkaniec powiatu lubińskiego. Drugi natomiast to 23 – letni mieszkaniec Lubina, który wpadł w ręce funkcjonariuszy, kierując samochodem marki Skoda. Pomiar testerem na narkotyki wykazał, że mężczyźni w chwili kontroli byli pod wpływem marihuany.

– Policjanci wydziału prewencji zatrzymali do kontroli na ul. Łokietka kierującego samochodem osobowym marki Opel, 26-letniego mężczyznę. Zachowanie kierowcy wzbudzało podejrzenie mundurowych, że może on być pod wpływem środków odurzających. Nie pomylili się. Badanie testerem na narkotyki wykazało w organizmie mężczyzny obecność marihuany – mówi Sylwia Serafin z lubińskiej policji. – Tak też było w przypadku kolejnego kierowcy. Tym razem w ręce policjantów SPPP z Legnicy, którzy pełnili służbę na terenie Lubina, wpadł 23 – letni mieszkaniec miasta. Mężczyzna został zatrzymany do kontroli na ulicy Spacerowej. Po przeprowadzeniu przez funkcjonariuszy badania kierowcy okazało się, że prowadził on samochód będąc pod wpływem marihuany.