Policja szuka ofiar tego złodzieja. Mógł okradać starsze osoby!

Wczoraj oficer dyżurny lubińskiej komendy został poinformowany o tym, żę w mieszkaniu 78-letniego mieszkańca Lubina znajduje się mężczyzna, który miesiąc temu miał ukraść mu pieniądze.

- Na miejsce niezwłocznie udali się policjanci wydziału kryminalnego lubińskiej komendy. Jak ustalili w połowie września 2019 roku, około godziny 11:00, przez domofon zadzwonił nieznany mężczyzna i poprosił o wpuszczenie na klatkę schodową. Następnie, ten sam mężczyzna, zapukał do drzwi mieszkania 78-latka, który nic nie podejrzewając wpuścił go do mieszkania. Podejrzany usiadł na kanapie, a następnie po chwili rozmowy, wziął do ręki leżący na ławie portfel, po czym szybko go odłożył i wyszedł z mieszkania – relacjonuje Sylwia Serafin, oficer prasowy KPP Lubin. - Po jego wyjściu, właściciel mieszkania zorientował się, że nie ma w portfelu pieniędzy, które miał przygotowane na opłacenie rachunków.