Polecane apteki w Lubinie. Poznaj apteki w grudniu 2022

Co jeszcze może zaproponować dobra apteka?

Są też inne kryteria, które wpływają na wybór apteki. Grupa usatysfakcjonowanych klientów rośnie, kiedy w okienku spotkają się z życzliwością i zostają sprawnie obsłużeni. Plusem jest także to, że nie muszą stać w długiej kolejce.

Fytofontana ADENOL Spray do gardła przeciw chrapaniu 50ml

Sensimed Lansinoh Gorset do laktatora Simple Wishes rozmiar XS-L

Polcrom 2% Aerozol do nosa 15ml

Nasivin Kids 0,025% aerozol do nosa 10 ml

Dologel żel do masażu dziąseł 25ml

Maxigra Go 25 mg x 8 tabl.

Orofar Max 2mg+1mg 30 pastylek do ssania

Poniżej zobaczysz listę aptek, do których warto zajrzeć.Na pewno są wśród nich te najlepsze w Lubinie.

Jaki powinien być dobry farmaceuta?

Cechy dobrego farmaceuty to uprzejmość i profesjonalizm. Posiada on szeroką wiedzę farmakologiczną. Otrzymasz od niego informację, gdy zapytasz o lek, który kupujesz. Klienci wracają do apteki, jeśli czują, że tam otrzymają pomoc.