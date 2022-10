Pokazać sportową złość - Zagłębie Lubin zagra na wyjeździe z Widzewem Łódź.

Widzew - beniaminek, który zachwyca

Drużyna Widzewa jest jedną z rewelacji tego sezonu piłkarskiej Ekstraklasy, która na 12 ligowych meczy przegrała dotychczas jedynie cztery. Dlaczego jedynie? Ponieważ drużyna z Łodzi jest beniaminkiem ligowym, a przegrywała tylko z Pogonią (1:2), Lechią (2:3), Legią (1:2) i Lechem Poznań (0:2). Najważniejsze jest jednak to, że drużyna z Łodzi prezentuje dobrze wyglądającą, ofensywną grę, która wielu drużynom sprawia problemy. Zajmujący w tym momencie 6 miejsce w ligowej tabeli gospodarze podchodzą do tego meczu jako faworyci, którzy od ostatnich 4 meczy nie przegrali, strzelając w nich łącznie 7 bramek, a tracąc jedynie jedną.

Zagłębie nie zachwyca, ale nie jest bez szans

Inaczej sytuacja ma się w Zagłębiu, które delikatnie mówiąc, jest mocno nieobliczalne. Mecze bardzo dobre przeplatają się z meczami fatalnymi, które potrafią obudzić dreszcze nawet w najzagorzalszym fanatyku Ekstraklasy. Ostatni mecz z Koroną z pewnością należał do tych drugich. Pozytywem, który możemy zauważyć jest fakt, że "Miedziowi" grają zdecydowanie lepiej na wyjazdach, choć mowa tutaj wyłącznie o aspekcie wizualnym gry. Zagłębie również spróbuje utrzymać swoją serię bez przegranej, która już teraz wynosi 5 meczy ligowych. Oczywiście chcielibyśmy zobaczyć "Miedziowych", którzy walczą na każdym centymetrze boiska i nie cofają się po strzelonej bramce, bo chyba właśnie to było dla kibiców największym problemem w ostatnim meczu. Ważne jest jednak to, że w ostatnim czasie nawet jak gra się nie klei, a kibiców bolą oczy od tego, co widzą na boisku, to punktujemy. W ostatnich 5 meczach padły w naszym przypadku 3 remisy i dwa zwycięstwa, a lubinianie strzelili w nich łącznie 9 bramek, jednocześnie tracąc 7. Aktualnie z 17 punktową zdobyczą znajdujemy się na 11 miejscu w tabeli, a do 6 Widzewa tracimy jedynie 3 punkty