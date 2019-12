Pokaz szermierki w Lubinie. Każdy może spróbować swoich sił [ZDJĘCIA]

- Podczas spotkań zachęcamy do aktywnego stylu życia, pokazujemy jak ważna jest integracja w społeczeństwie i w sporcie. Na własnym przykładzie pokazujemy, że tragiczne zdarzenia, wypadki losowe nie muszą przekreślać życiowych planów ani marzeń. Że można podnieść się z każdej sytuacji i znaleźć drogę do realizacji swoich celów. Podkreślamy też, że nie można nikogo wykluczać społecznie. Niezależnie od tego, czy jesteśmy pełnosprawni, niepełnosprawni, różnimy się pochodzeniem, kolorem skóry – istotne jest tylko to, co mamy w sercu.

Podczas naszych spotkań chcemy uczniom zaszczepić w sercach jak najwięcej pozytywnych emocji i dobrej motywacji, by odważnie realizowali swoje marzenia i aktywnie włączali się w rywalizację sportową. Edukujemy ich także w zakresie bezpieczeństwa, na własnym przykładzie ostrzegamy ich przed zachowaniami ryzykownymi. Pokazujemy, jak niewiele czasami trzeba, by np. nieuwaga w ruchu drogowym mogła doprowadzić do śmierci lub kalectwa. Podkreślamy, że osoba niepełnosprawna może świetnie realizować swoje marzenia ale zdecydowanie lepiej jest realizować je w pełnej sprawności. Dlatego zachęcamy wszystkich do rozpoczęcia przygody ze sportem – tak pasjonującym jak szermierka” – podkreśla Stefan Makowski, który dzisiaj i jutro w Lubinie bedzie zachecał młodych ludzi do aktywnego i przede wszystkim dobrego życia.