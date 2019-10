Pogoda na tydzień w Lubinie - sprawdzona prognoza pogody na 7 dni dla Lubina. Sprawdź, jaka będzie temperatura

Pogodę na tydzień dla Lubina warto znać, jeśli planujesz jakiekolwiek aktywności na dworze. Znajomość prognozy pogody na 7 dni dla Lubina przyda ci się również, aby wiedzieć, w co się ubrać, by nie zmarznąć i się nie przegrzać. Sprawdź, jakie temperatury meteorolodzy przewidują w najbliższym tygodniu, od wtorku (29.10) do poniedziałku (04.11). Dzięki znajomości prognozy pogody dla Lubina na tydzień będziesz gotowy na każdą sytuację pogodową.

Pogoda na tydzień w Lubinie: wtorek, 29.10 Spodziewana temperatura we wtorek w Lubinie to 9°C. W nocy natomiast przewidywana temperatura wynosić będzie 0°C. Zdaniem meteorologów, prawdopodobieństwo wystąpienia opadów w Lubinie we wtorek wynosić będzie 20%. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Lubina, we wtorek możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 16 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić 3°C. Natomiast kierunek wiatru we wtorek będzie północno-zachodni. Szykują się całkiem dobre warunki do aktywności na zewnątrz. Indeks promieniowania UV na wtorek wynosi 1, co oznacza brak zagrożenia dla zdrowych osób. Pogoda na tydzień w Lubinie we wtorek:

częściowe zachmurzenie. Maks. temp. 8 do 10 °C, min. temp. -1 do 1 °C. Prognoza pogody na 7 dni dla Lubina Oto przewidywane warunki meteorologiczne na wtorek, 29.10.2019: Temperatura w dzień: 9°C.

Temperatura w nocy: 0°C.

Wiatr: 16 km/h

Kierunek wiatru: północno-zachodni.

Prawdopodobieństwo opadów: 20%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 1.4

Pogoda na tydzień w Lubinie: środa, 30.10 Spodziewana temperatura w środę w Lubinie to 7°C. Z kolei w nocy ze środy na czwartek spodziewać się możemy temperatur rzędu -2°C. Zdaniem meteorologów, prawdopodobieństwo wystąpienia opadów w Lubinie w środę wynosić będzie 10%. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Lubina, w środę możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 5 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić 1°C. Natomiast kierunek wiatru w środę będzie wschodnio-północny.

Choć pogoda nie będzie rozpieszczać, to nada się do aktywności na zewnątrz. Indeks promieniowania UV na środę wynosi 1, co oznacza brak zagrożenia dla zdrowych osób. Pogoda na tydzień w Lubinie w środę:

częściowe zachmurzenie. Maks. temp. 6 do 8 °C, min. temp. -3 do -1 °C. Prognoza pogody na 7 dni dla Lubina Oto przewidywane warunki meteorologiczne na środę, 30.10.2019: Temperatura w dzień: 7°C.

Temperatura w nocy: -2°C.

Wiatr: 5 km/h

Kierunek wiatru: wschodnio-północny.

Prawdopodobieństwo opadów: 10%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 1.5

Pogoda na tydzień w Lubinie: czwartek, 31.10 Za dnia w Lubinie słupki rtęci powinny pokazać 8°C w cieniu w najcieplejszym momencie dnia. Natomiast w nocy z czwartku na piątek temperatura może spaść do -1°C. Według szacunków, prawdopodobieństwo pojawienia się opadów rain w Lubinie wynosić będzie 10%. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Lubina, w czwartek możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 9 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić -2°C. Natomiast kierunek wiatru w czwartek będzie południowo-wschodni.

Choć pogoda nie będzie rozpieszczać, to nada się do aktywności na zewnątrz. Indeks promieniowania UV na czwartek wynosi 1, co oznacza brak zagrożenia dla zdrowych osób. Pogoda na tydzień w Lubinie w czwartek:

przeważnie bezchmurnie. Maks. temp. 7 do 9 °C, min. temp. -2 do 0 °C. Prognoza pogody na 7 dni dla Lubina Oto przewidywane warunki meteorologiczne na czwartek, 31.10.2019: Temperatura w dzień: 8°C.

Temperatura w nocy: -1°C.

Wiatr: 9 km/h

Kierunek wiatru: południowo-wschodni.

Prawdopodobieństwo opadów: 10%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 1.4

Pogoda na tydzień w Lubinie: piątek, 01.11 W ciągu dnia w piątek w Lubinie w najcieplejszym momencie dnia możemy spodziewać się 10°C. Z kolei w nocy z piątku na sobotę spodziewać się możemy temperatur rzędu 4°C. Według szacunków, prawdopodobieństwo pojawienia się opadów rain w Lubinie wynosić będzie 20%. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Lubina, w piątek możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 16 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić -3°C. Natomiast kierunek wiatru w piątek będzie południowo-wschodni.

Szykują się całkiem dobre warunki do aktywności na zewnątrz. Indeks promieniowania UV na piątek wynosi 1, co oznacza brak zagrożenia dla zdrowych osób. Pogoda na tydzień w Lubinie w piątek:

przewaga chmur. Maks. temp. 9 do 11 °C, min. temp. 3 do 5 °C. Prognoza pogody na 7 dni dla Lubina Oto przewidywane warunki meteorologiczne na piątek, 01.11.2019: Temperatura w dzień: 10°C.

Temperatura w nocy: 4°C.

Wiatr: 16 km/h

Kierunek wiatru: południowo-wschodni.

Prawdopodobieństwo opadów: 20%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 1.1

Pogoda na tydzień w Lubinie: sobota, 02.11 W ciągu dnia w sobotę w Lubinie w najcieplejszym momencie dnia możemy spodziewać się 12°C. W nocy natomiast przewidywana temperatura wynosić będzie 7°C. Zdaniem meteorologów, prawdopodobieństwo wystąpienia opadów w Lubinie w sobotę wynosić będzie 40%. Opady deszczu mogą wynieść ok. 2 mm. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Lubina, w sobotę możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 15 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić 3°C. Natomiast kierunek wiatru w sobotę będzie południowy.

Choć pogoda nie będzie rozpieszczać, to nada się do aktywności na zewnątrz. Indeks promieniowania UV na sobotę wynosi 1, co oznacza brak zagrożenia dla zdrowych osób. Pogoda na tydzień w Lubinie w sobotę:

przelotne opady. Maks. temp. 11 do 13 °C, min. temp. 6 do 8 °C. Prognoza pogody na 7 dni dla Lubina Oto przewidywane warunki meteorologiczne na sobotę, 02.11.2019: Temperatura w dzień: 12°C.

Temperatura w nocy: 7°C.

Wiatr: 15 km/h

Kierunek wiatru: południowy.

Prawdopodobieństwo opadów: 40%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 0.8

Pogoda na tydzień w Lubinie: niedziela, 03.11 Za dnia w Lubinie słupki rtęci powinny pokazać 13°C w cieniu w najcieplejszym momencie dnia. W nocy natomiast przewidywana temperatura wynosić będzie 7°C. Według szacunków, prawdopodobieństwo pojawienia się opadów rain w Lubinie wynosić będzie 20%. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Lubina, w niedzielę możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 17 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić 5°C. Natomiast kierunek wiatru w niedzielę będzie południowy.

Szykują się całkiem dobre warunki do aktywności na zewnątrz. Indeks promieniowania UV na niedzielę wynosi 1, co oznacza brak zagrożenia dla zdrowych osób. Pogoda na tydzień w Lubinie w niedzielę:

przewaga chmur. Maks. temp. 12 do 14 °C, min. temp. 6 do 8 °C. Prognoza pogody na 7 dni dla Lubina Oto przewidywane warunki meteorologiczne na niedzielę, 03.11.2019: Temperatura w dzień: 13°C.

Temperatura w nocy: 7°C.

Wiatr: 17 km/h

Kierunek wiatru: południowy.

Prawdopodobieństwo opadów: 20%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 1.1

Pogoda na tydzień w Lubinie: poniedziałek, 04.11 Za dnia w Lubinie słupki rtęci powinny pokazać 12°C w cieniu w najcieplejszym momencie dnia. W nocy natomiast przewidywana temperatura wynosić będzie 5°C. Według szacunków, prawdopodobieństwo pojawienia się opadów rain w Lubinie wynosić będzie 20%. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Lubina, w poniedziałek możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 18 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić 6°C. Natomiast kierunek wiatru w poniedziałek będzie południowo-zachodni.

Szykują się całkiem dobre warunki do aktywności na zewnątrz. Indeks promieniowania UV na poniedziałek wynosi 1, co oznacza brak zagrożenia dla zdrowych osób. Pogoda na tydzień w Lubinie w poniedziałek:

częściowe zachmurzenie. Maks. temp. 11 do 13 °C, min. temp. 4 do 6 °C. Prognoza pogody na 7 dni dla Lubina Oto przewidywane warunki meteorologiczne na poniedziałek, 04.11.2019: Temperatura w dzień: 12°C.

Temperatura w nocy: 5°C.

Wiatr: 18 km/h

Kierunek wiatru: południowo-zachodni.

Prawdopodobieństwo opadów: 20%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 1.1

