Podwójne ubezpieczenie OC – jak go uniknąć?

Ubezpieczenie OC jest obowiązkową polisą, do wykupienia której zobligowani są wszyscy właściciele zarejestrowanych pojazdów. Wystarczy opłacić tylko jedną składkę całoroczną, aby ochrona ubezpieczeniowa była utrzymana przez 12 miesięcy. Czasami jednak dochodzi do podwojenia ochrony.

Kiedy dochodzi do podwójnego ubezpieczenia OC?

Chociaż zjawisko podwójnego ubezpieczenia OC zdarza się coraz rzadziej, obecnie oznacza to możliwość zrezygnowania z jednej z opłacanych składek. Dotyczy to przede wszystkim kierowców, którzy:

nabywają używane auto i nie wiedzą, że mogą korzystać z cały czas ważnej polisy po poprzednim właścicielu i wykupują własne ubezpieczenie bez wypowiedzenia poprzedniego

decydują się na zmianę ubezpieczyciela w kolejnym roku, ale nie rezygnują z usług dotychczasowej firmy ubezpieczeniowej.

Wypowiedzenie umowy OC – sposób na podwójne ubezpieczenie

Obecnie żaden kierowca nie jest skazany na niepotrzebne opłacanie dwóch składek u różnych ubezpieczycieli. Istnieje bowiem możliwość wypowiedzenia umowy OC zgodnie z obowiązującymi zasadami. Co to oznacza?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, masz prawo do złożenia wypowiedzenia, gdy:

nie chcesz korzystać z polisy OC poprzedniego właściciela auta

zależy Ci na zmianie ubezpieczyciela po upływie 12 miesięcy umowy.

Jak poprawnie wypowiedzieć umowę OC?

Chociaż nie ma jednego konkretnego wniosku, dokument musi zawierać wiele istotnych informacji. Dlatego warto skorzystać ze sprawdzonego generatora wypowiedzeń OC, np. dostępnego na stronie wypowiadamoc.pl. Wystarczy, że wpiszesz dane, a wniosek wypowiadający aktualną umowę obowiązkowego ubezpieczenia komunikacyjnego zostanie wygenerowany automatycznie.

Cała procedura sprowadza się do zaledwie kilku kroków, dzięki czemu oszczędzasz sporo czasu. Po otrzymaniu dokumentu, musisz go tylko wydrukować i podpisać. Ostatnim krokiem jest dostarczenie wniosku do siedziby towarzystwa ubezpieczeniowego – osobiście lub za pośrednictwem operatorów pocztowych.

Wypowiadasz umowę? Musisz wykupić nowe OC

Decydując się na wypowiedzenie umowy OC, samochód nie może pozostać bez ubezpieczenia. Dlatego musisz pamiętać o wykupieniu odpowiedniej polisy. Tylko od Ciebie zależy, gdzie podpiszesz umowę i na jaką składkę się zdecydujesz. Pamiętaj jednak, że za OC nie ma sensu przepłacać, ponieważ zakres ochrony oraz sumy gwarancyjne są regulowane przepisami – nie zależą od wysokości składki ani oferty ubezpieczyciela.

Wybierz więc najtańsze ubezpieczenie OC, docierając do korzystnych propozycji m.in. za pośrednictwem internetowych serwisów porównywarkowych. Dzięki temu możesz zaoszczędzić nawet do 50%. Pamiętaj przy tym, że jeśli – z jakichś powodów – umowa zawarta na odległość nie będzie Ci odpowiadać, także możesz ją wypowiedzieć. Masz jednak na to 30 dni.