Podpisali porozumienie z MCZ w Lubinie. Będą badać mieszkańców

– Umowa dotyczy przede wszystkim dostępu do diagnostyki. Mamy ją bardzo rozbudowaną, mamy też najnowocześniejszy sprzęt, więc na pewno ułatwi ona mieszkańcom gminy Polkowice korzystanie z tego typu świadczeń – mówi Piotr Milczanowski, prezes zarządu MCZ. – Niezależnie od tego będziemy współpracowali także w ramach kardiologii czy okulistyki.

W lubińskim MCZ polkowiczanie będą mogli poddać się badaniom m. in. z diagnostyki obrazowej (tomograf komputerowy), diagnostyki endoskopowej (endoskopia przewodu pokarmowego i bronchoskopia), mammografii, rezonansu magnetycznego i USG serca, czy też skorzystać z nocnej oraz świątecznej opieki zdrowotnej.

W siedzibie Miedziowego Centrum Zdrowia w Lubinie zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy MCZ a Polkowickim Centrum Usług Zdrowotnych. Przewiduje ono m. in. współdziałanie obu placówek w zakresie zapewnienia pacjentom z terenu gminy Polkowice dostępu do kompleksowych świadczeń zdrowotnych na najwy ższym poziomie.

Podpisane porozumienie z pewnością ułatwi szybki kontakt ze specjalistami z tych dziedzin – dodaje prezes Milczanowski.

Z nawiązanej współpracy zadowolony jest także prezes Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych Waldemar Sułek, który zwraca uwagę na jeszcze jeden aspekt współpracy – możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy lekarzami obu placówek.

– Pojawia się także możliwość wymiany lekarzy rezydentów, których możemy pozyskać z oddziałów szpitalnych lubińskiego MCZ, którzy będą mogli świadczyć swoje usługi w godzinach popołudniowych w naszej przychodni, oczywiście jeżeli wyrażą na to zgodę i jeżeli warunki finansowe, które zaproponujemy będą dla nich satysfakcjonujące. Mamy możliwość uruchomienia nowych poradni i dzięki temu porozumienie możliwość rozwoju PCUZ – uważa prezes Sułek.

Zdaniem burmistrza Polkowic Łukasza Puźnieckiego takie porozumienia pomiędzy PCUZ i okolicznymi szpitalami są bardzo ważne z punktu widzenia mieszkańców naszej gminy, i powinny były być nawiązane już dawno.

– Otwieramy się na silnych partnerów medycznych w postaci Miedziowego Centrum Zdrowia czy przychodnie i szpitale z Głogowa, Bolesławca i Zgorzelca. Z ich pomocą będziemy uzupełniać kompleksową ofertę polkowickiej przychodni o te usługi, których nie można zrealizować na terenie Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych. A to dopiero początek, bo głęboko wierzę to, że ta współpraca będzie się wiązała z przeniesieniem części tych usług do naszej przychodni, tak, aby pacjent miał je dostępne u nas w Polkowicach – podkreśla burmistrz Puźniecki.