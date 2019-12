Pociągiem z Legnicy, przez Lubin i Rudną dojedziecie do Głogowa [ZDJĘCIA]

15 grudnia zacznie obowiązywać nowy rozkład połączeń kolejowych. Pociągiem z Wrocławia dojedziemy przez Legnicę do Lubina, a dalej do Rudnej i Głogowa. Gospodarze tych miast nie kryją zadowolenia z tego, że kolej na dobre wraca do zagłębia miedziowego.

W połowie grudnia do czynnych od czerwca relacji z Wrocławiem przez Legnicę, dołączą podróże z Legnicy przez Lubin i Rudną Gwizdanów do Głogowa. W rozkładzie jazdy, obowiązującym od 15 grudnia 2019 r. zaplanowano na linii Legnica – Rudna Gwizdanów łącznie 19 par pociągów pasażerskich. Będzie 14 par pociągów Kolei Dolnośląskich (6 par Legnica – Lubin; 8 par Legnica – Głogów). W tym 9 bezpośrednich pociągów z Wrocławia do Lubina i 12 z Lubina do Wrocławia. Będzie też 5 par pociągów PKP Intercity, w tym: poc. rel. Wien Hbf/ Budapest Keleti / Przemyśl Główny – Berlin Charlottenburg; Bielsko-Biała Główna – Świnoujście; Lublin – Szczecin Główny; Katowice – Świnoujście; Kraków Główny – Szczecin Główny. Czas przejazdu najszybszych pociągów dla odcinka Legnica – Lubin: 13 minut bez postojów, 18 minut z postojami. Dla odcinka Lubin – Rudna Gwizdanów: 10 minut bez postojów, 15 minut z postojami. Z myślą o komforcie podróżnych, między Lubinem a Rudną wybudowane zostały nowe perony na stacjach i przystankach w: Rudnej Gwizdanowie, Rudnej Mieście, Rynarcicach i Koźlicach. Linia Legnica – Rudna Gwizdanów jest głównym szlakiem towarowym Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego. Trasa ta stanowi też łącznik pomiędzy magistralami kolejowymi – linią E 30 (biegnącą od zachodniej granicy przez Węgliniec – Legnicę – Wrocław do Przemyśla) i linią nr 273 tzw. Nadodrzanką (łączącą Wrocław – Głogów – Zieloną Górę – Szczecin).